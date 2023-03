Börsenplätze SVB Financial-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

37,17 EUR -62,92% (10.03.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023, 22:00)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (18.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SVB Financial Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) unter die Lupe.Banken-Turbulenzen würden die Finanzwelt weiter in Atem halten: Trotz eines milliardenschweren Stützungspakets stehe die angeschlagene Credit Suisse an der Börse schon wieder unter Druck. Auch andere Bankaktien wie die First Rebublic Bank oder die Bank of America würden ins Wanken geraten. Hinzu komme, dass die Ex-Konzernmutter der Silicon Valley Bank nun insolvent sei.Wie angespannt die Situation im US-Bankensektor zuletzt gewesen sei, habe sich am Donnerstag an Daten der Notenbank gezeigt. In den sieben Tagen bis 15. März habe die FED über ihr als Diskontfenster bezeichnetes Programm zur Notliquiditätsversorgung die Rekordsumme von 152,85 Mrd. USD an Finanzinstitute ausgegeben. Damit sei der bisherige Höchstwert von 111 Mrd. USD aus der Finanzkrise 2008 übertroffen worden. Zum Vergleich: In der Vorwoche hätten die Banken nur 4,58 Mrd. USD aus dem Diskontfenster beansprucht. Zusätzliche 11,9 Mrd. USD seien aus dem am Sonntag von der FED eingerichteten Notfallprogramm "Bank Term Funding Program" geflossen, wo Banken anonym Kredite zu besonders günstigen Konditionen erhalten würden.Die ehemalige Mutter der kollabierten Silicon Valley Bank, SVB Financial Group, habe Konkurs angemeldet. Der Konzern habe am Freitag bekanntgegeben, bei einem Gericht in New York Gläubigerschutz nach Kapitel 11 des US-Insolvenzrechts beantragt zu haben. Die Silicon Valley Bank sei am vergangenen Freitag im Zuge enormer Mittelabzüge aufgrund von Liquiditätssorgen von US-Behörden geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden.Das Vertrauen in die Banken werde derzeit auf eine harte Probe gestellt. Anleger sollten die angeschlagenen Bankaktien meiden, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link