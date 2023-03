Börsenplätze SVB Financial-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

37,17 EUR -62,92% (10.03.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023, 22:00)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (27.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SVB Financial Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) unter die Lupe.Die Pleite der Silicon Valley Bank habe vor rund zwei Wochen die aktuellen Sorgen vor einer neuen Bankenkrise ausgelöst. Die Regionalbank aus den USA sei unter staatliche Aufsicht gestellt worden, seitdem sei über die Zukunft des Geldhauses beraten worden. Nun kaufe eine Konkurrentin aber große Teile der SVB, die Branche atme auf.Die nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung geschlossene und unter staatlicher Kontrolle stehende SVB werde von der First Citizens Bank ( ISIN US3196263053 WKN A3D2CQ ) übernommen. Dies habe die US-Einlagensicherung FDIC am Montag bekannt gegenen. Die First Citizens Bank übernehme Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten. Andere Assets, darunter vor allem Wertpapiere, würden unter der Kontrolle der FDIC bleiben, wie weiter mitgeteilt worden sei.Am 10. März sei das auf Start-up-Finanzierung spezialisierte US-Geldhaus SVB unter staatliche Kontrolle gekommen. Am Tag zuvor habe bereits die freiwillige Abwicklung der US-Kryptobank Silvergate Capital Schockwellen durch Teile des Finanzsektors geschickt. Weitere kleine Geldhäuser seien ebenfalls ins Straucheln geraten, die Signature Bank sei komplett zusammengebrochen.Mit Material von dpa-AFX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link