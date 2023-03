NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (13.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SVB Financial-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) weiterhin mit "underweight" ein.Morgan Stanley vertrete die Auffassung, dass der Finanzierungsdruck, dem SVB Financial ausgesetzt sei, "sehr idiosynkratisch" sei und nicht auf andere regionale Banken übertragen werden sollte. Außerdem glaube das Researchhaus nicht, dass der Bankensektor mit einer Liquiditätskrise konfrontiert sei und dass die meisten der von ihm abgedeckten Banken über ausreichenden Zugang zu Liquidität verfügen würden. Rückläufige Venture-Capital-Finanzierungsaktivitäten und ein erhöhter Cash-Burn seien "idiosynkratische Belastungen" für die Kunden der SVB, die zu einem Rückgang der gesamten Kundengelder und der bilanzwirksamen Einlagen führen würden. Morgan Stanley stelle jedoch fest, dass es "immer davon ausgegangen sei", dass die SVB über mehr als genug Liquidität verfüge, um Einlagenabflüsse im Zusammenhang mit dem Cash-Burn von Venture-Capital-Kunden zu finanzieren.Die Analysten von Morgan Stanley bewerten die SVB Financial-Aktie weiterhin mit dem Votum "underweight". (Analyse vom 10.03.2023)Börsenplätze SVB Financial-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:37,17 EUR -62,92% (10.03.2023, 22:02)