Börsenplätze SVB Financial-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

36,74 EUR -63,35% (10.03.2023, 14:35)



NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023, 22:00)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (10.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SVB Financial-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) unter die Lupe.Gestern sei die Bombe geplatzt: Die Venture-Capital-Bank Silicon Valley Bank (SVB) sei in Schieflage geraten. Der US-Konzern habe nach einem Notverkauf von Wertpapieren eine Kapitalerhöhung durchführen wollen. Diese sei nach Angaben des Senders CNBC jedoch geplatzt. Zu stark seien die Kursverluste bei der SVB Financial-Aktie gewesen. Jetzt solle die Bank verkauft werden.SVB Financial, Muttergesellschaft der Silicon Valley Bank, führe Gespräche über einen Verkauf, wie David Faber von CNBC erfahren habe. Versuche der Bank, Kapital zu beschaffen, seien gescheitert, so die Quellen, und die Bank habe Berater beauftragt, einen möglichen Verkauf zu prüfen.Große Finanzinstitute würden einen möglichen Kauf der SVB prüfen. Der Abfluss von Einlagen übersteige allerdings bisher den Verkaufsprozess, so dass eine realistische Bewertung der Bank durch potenzielle Käufer sehr schwierig sei, so die Quellen gegenüber Faber. Die Aktien der Bank seien am Donnerstag um 60% gefallen, nachdem die SVB am Mittwochabend einen Plan für eine Kapitalerhöhung von mehr als 2 Mrd. USD angekündigt habe. Im vorbörslichen Handel am Freitag seien die Aktien um weitere 60% gefallen, bevor der Handel wegen ausstehender Nachrichten unterbrochen worden sei.Analysten der Wall Street hätten am Donnerstag und Freitag erklärt, es sei unwahrscheinlich, dass die Probleme der SVB auf das gesamte Bankensystem übergreifen würden. Morgan Stanley habe in einer Kundenmitteilung erklärt, dass die Probleme der SVB "sehr idiosynkratisch" ("spezifisch" Anm. d. Red.) seien.Die SBV sei zwar eine der Top 20 Banken in den USA, allerdings schienen ihre Probleme tatsächlich hausgemacht zu sein. Es sei aber keinesfalls so, dass der US-Bankensektor keine Probleme habe. Seit dem ersten Quartal 2022 hätten die US-Banken Abflüsse von Einlagen i.H.v. 700 Mrd. USD (rund 4% der Einlagen) verzeichnet. Die SVB habe bereits im dritten und vierten Quartal mit Abflüssen zu kämpfen gehabt. Panik sei sicherlich mit Blick auf den US-Bankensektor nicht angebracht. Anleger sollten aber ein genaues Auge darauf haben, ob noch andere Banken Probleme bekämen. Das Umfeld höherer Zinsen sei nicht nur positiv für Banken. Die Kreditausfallrisiken würden steigen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link