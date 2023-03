(Mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze SVB Financial-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

37,17 EUR -62,92% (10.03.2023, 22:02)



NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023, 22:00)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:
A0ET46

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:
SV4

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:
SIVB

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (13.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SVB Financial-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) unter die Lupe.Die US-Regierung habe in der Nacht von Sonntag auf Montag die umfassende Absicherung von Einlagen bei der Silicon Valley Bank angekündigt. Damit sollten die Marktturbulenzen eingedämmt werden. Das sei wohl auch deshalb notwendig gewesen, weil ein weiteres Finanzinstitut abgewickelt werde. An den Börsen dürften die Rettungsmaßnahmen positiv aufgenommen werden.Nach der Schieflage des US-Start-Up-Finanzierers Silicon Valley Bank (SVB) und einer weiteren Bank aus New York sei die US-Regierung eingeschritten und habe eine Absicherung aller Einlagen bei den Geldhäusern angekündigt. Finanzministerin Janet Yellen, Notenbankchef Jerome Powell und die US-Einlagensicherung FDIC hätten am Sonntagabend (Ortszeit) in einer gemeinsamen Stellungnahme bekanntgegeben, alle Einleger der SVB würden vollständig geschützt und könnten ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen.Eine ähnliche Regelung gelte auch für die Signature Bank in New York, die am Sonntag von ihrer staatlichen Zulassungsbehörde geschlossen worden sei. US-Präsident Joe Biden habe erklärt, die Menschen bräuchten sich um ihre Einlagen nicht zu sorgen. Er habe zudem Konsequenzen für jene angekündigt, die die Turbulenzen ausgelöst hätten.Am Freitag sei die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Das habe weltweit für Unruhe gesorgt. Die Aktien von SVB seien am Freitag nach einem Kursrutsch aufgrund der akuten Notlage vom Handel ausgesetzt worden. Auch andere Banken seien an der Börse erheblich unter Druck geraten. Die Furcht vor Kreditausfällen im Bankensektor habe sich wieder verstärkt. Die Probleme der US-Banken hätten auch an den europäischen Börsen für Verunsicherung gesorgt.Eine hochrangige Mitarbeiterin des Finanzministeriums habe betont, es gehe bei den Vorkehrungen um Hilfe für die Einleger, nicht um eine Rettung der Banken selbst. Diese seien Risiken eingegangen und müssten die Verluste selbst tragen. Es handele sich nicht um eine Situation wie in der Finanzkrise von 2008.Yellen habe zuvor eine staatliche Rettung der Silicon Valley Bank ausgeschlossen. In der Finanzkrise vor einigen Jahren sei die Regierung zwar auf diese Weise eingeschritten, habe Yellen am Sonntag auf eine entsprechende Frage in einem Interview des Senders CBS gesagt. Sie habe allerdings betont: "Das machen wir nicht noch einmal."Es bestünden gute Chancen, dass die bisher bekannten Maßnahmen der US-Regierung die hohe Unsicherheit am Markt reduzieren könnten. Das schnelle Handeln verwundere nicht, denn eine Krise im Bankensektor hätte weitreichende Folgen - auch für die restliche Wirtschaft.Anleger, die in US-Großbanken wie JPMorgan, Bank of America oder Morgan Stanley investiert seien, sollten Ruhe bewahren. Die aktuellen Probleme dürften in der Hauptsache kleinere Regionalbanken betreffen. Mit der Garantie für die Kundeneinlagen bei den beiden unter Aufsicht gestellten Banken und dem neuen Liquiditätsprogramm der FED könnte sich die Lage zum Wochenstart stabilisieren, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2023)