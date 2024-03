Börsenplätze SÜSS MicroTec-Aktie:



SÜSS MicroTec (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D-Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SÜSS MicroTec mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SÜSS MicroTec ist in Garching bei München. (13.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SÜSS MicroTec SE (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit dem Tief Ende Oktober 2023 habe die Aktie von SÜSS MicroTec in der Spitze über 180 Prozent an Wert zugelegt. Kein Wunder: Die Halbleiter-Zulieferer gelte in Branchenkreisen als KI-Profiteuer. In der vergangenen Woche sei ein scharfer Rücksetzer gefolgt. Mit Blick auf den Kurszettel scheinen die KI-Bullen aber schon wieder zu zugreifen, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Nach dem Mehrjahreshoch bei 41,95 Euro am vergangenen Donnerstag sei der Aktienkurs von SÜSS MicroTec deutlich gefallen. Analyst Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser habe seine Kaufempfehlung gestrichen, nachdem sein Kursziel von 44 Euro fast erreicht worden sei. Die Bewertung beginne trotz der KI-Fantasie ambitioniert zu werden, so Wunderlich.Zum Wochenstart habe die Aktie nur noch bei 33,10 Euro notiert, also über 20 Prozent unter dem Verlaufshoch der Vorwoche. Doch dann habe der Titel schon wieder aufgedreht. Passend dazu habe Analyst Wunderlich nach der dynamischen Kurskorrektur seine Einschätzung von "hold" wieder auf "buy" hochgesetzt. Dabei habe er auf die nun wieder gute Einstiegschancen bei der Aktie des Halbleiter-Ausrüsters verwiesen.Dann dürfte es auch mehr zu den Geschäftsperspektiven geben. Diese dürften angesichts der prall gefüllten Auftragsbücher nicht wirklich schlecht ausfallen. Bei einem Umsatzanstieg auf 360 Millionen Euro und einer EBIT-Marge von mehr als 13 Prozent könnte der Gewinn je Aktie auf 1,75 Euro (2023e: 0,85 Euro) steigen.Sicher, mit einem KGV von 21 sei die Aktie kein Schnäppchen mehr, angesichts des dynamischen Wachstums und der enormen KI-Fantasie sind Kurse jenseits der 40-Euro-Marke durchaus möglich. Mit dem passenden Ausblick könnte die Marke schnell wieder überwunden werden, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SÜSS MicroTec-Aktie. (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link