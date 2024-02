Tradegate-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:

38,00 EUR +0,53% (29.02.2024, 16:41)



ISIN SÜSS MicroTec-Aktie:

DE000A1K0235



WKN SÜSS MicroTec-Aktie:

A1K023



Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SMHN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SÜSS Microtec-Aktie:

SESMF



Kurzprofil SÜSS MicroTec SE:



Die SÜSS MicroTec SE (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D Integration und Nanoimprint Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS und LED Produktion voran. Weltweit sind mehr als 8.000 installierte Systeme von SÜSS MicroTec im Einsatz, unterstützt von einer globalen Infrastruktur für Applikationen und Service. Hauptsitz der SÜSS Gruppe ist in Garching bei München. (29.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SÜSS MicroTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SÜSS MicroTec SE (ISIN: DE000A1K0235, WKN: A1K023, Ticker-Symbol: SMHN, NASDAQ OTC-Symbol: SESMF) unter die Lupe.SÜSS Microtec habe im abgelaufene Jahr vom KI-Trend und einer zum Jahresende hin verbesserten Liefersituation nach China profitiert. Der Halbleiterindustrie-Ausrüster habe den Auftragsbestand in seinem fortgeführten Geschäft mit einem starken Schlussquartal auf ein Rekordniveau von 452,5 Mio. Euro steigern können. Einen Ausblick sei das Unternehmen vorerst schuldig geblieben.Die vollständigen Zahlen für 2023 sollten am 27. März veröffentlicht werden. Dann dürfte es auch mehr zu den Geschäftsperspektiven geben. Diese dürften angesichts der prall gefüllten Orderbücher nicht wirklich schlecht ausfallen. Mit einem KGV von 21 sei die SÜSS MicroTec-Aktie zwar kein Schnäppchen mehr, angesichts des dynamischen Wachstums und der enormen KI-Fantasie seien Kurse jenseits der 40-Euro-Marke durchaus möglich, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.02.2024)Börsenplätze SÜSS MicroTec-Aktie:XETRA-Aktienkurs SÜSS MicroTec-Aktie:38,15 EUR +2,42% (29.02.2024, 16:28)