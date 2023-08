Börsenplätze SUSE-Aktie:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (17.08.2023/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Linuxspezialist SUSE könnte bald von der Börse verschwinden. Mehrheitsaktionär EQT Private Equity habe am Donnerstagabend ein öffentliches Übernahmeangebot für die ihm noch nicht gehörenden 20,9 Prozent der Anteilscheine angekündigt. Die SUSE-Aktien würden durch die Decke gehen.Konkret: Der Angebotspreis liege bei 16 Euro und beinhalte eine von SUSE an alle Aktionäre zu zahlende Interimsdividende. Diese diene der Finanzierung des Angebots und hänge daher von der Anzahl der angedienten Papiere ab.Entsprechenden Erfolg vorausgesetzt wolle EQT das Unternehmen anschließend von der Börse nehmen mit dem "Ziel, dass sich SUSE ohne den kurzfristigen Ergebnisdruck des Kapitalmarktes vollständig auf die Umsetzung einer Strategie der langfristigen Wertsteigerung fokussieren kann". Vorstand und Aufsichtsrats des SDAX-Unternehmens hätten den Abgang von der Börse unterstützt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link