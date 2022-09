Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

14,47 EUR +4,63% (30.09.2022, 13:23)



XETRA-Aktienkurs SUSE-Aktie:

14,56 EUR +4,37% (30.09.2022, 14:12)



ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (30.09.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SUSE: Das ist heftig - AktienanalyseDie Aussicht auf weniger Aufträge hat dem Linux-Spezialisten SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) den größten Kurssturz seit dem Börsengang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil sich die Kunden langsamer für neue Verträge entscheiden und sich zudem einige Projekte verzögern würden, erwarte das Unternehmen beim aufs Jahr hoch gerechneten Vertragswert im Kerngeschäft nur noch ein Wachstum von rund zehn Prozent, nachdem bislang ein Zuwachs im mittleren Zehnerprozentbereich angepeilt worden sei. Im Geschäft mit aufstrebenden Softwarelösungen gehe SUSE nun von einem Plus von rund 20 statt von 50 Prozent aus. Eine herbe Enttäuschung, auch für Analysten.Alles in allem würden die Experten für die SUSE-Aktie aber weiter optimistisch bleiben. Selbst das niedrigste Kursziel impliziert einen Anstieg um rund 24 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2022)Börsenplätze SUSE-Aktie: