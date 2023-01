Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (26.01.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Linux-Spezialist SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) hat dank Kostensenkungen im Schlussquartal den Sprung zurück in die schwarzen Zahlen geschafft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um 12 Prozent auf 170 Mio. Dollar habe das Betriebsergebnis 8 Mio. Dollar nach einem Verlust von 20 Mio. Dollar im Vorjahreszeitraum erreicht, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. "Nach dem erfolgreichen Jahresende liegt unser Fokus jetzt voll und ganz darauf, auch im Geschäftsjahr 2023 eine robuste Performance abzuliefern", habe SUSE-Chefin, Melissa Di Donato, gesagt - und die Prognose bestätigt, wonach der Umsatz im neuen Jahr währungsbereinigt um 11 bis 13 Prozent zulegen und die Marge über dem Vorjahreswert von 37 Prozent liegen solle.An der Börse wolle dennoch keine rechte Kauflaune aufkommen. Das hänge jedoch weniger mit den Zahlen für 2022 und dem Ausblick auf 2023 zusammen, sondern eher mit der neuen Mittelfrist-Prognose. Zwar wolle Di Donato die bereinigte operative Marge in den nächsten Jahren auf über 40 Prozent hochtreiben statt nur in Richtung der 40 Prozent. Das Umsatzwachstum solle mit einem jährlichen Wert "im mittleren bis hohen Zehnerprozentbereich" allerdings geringer ausfallen als zunächst mit rund 20 Prozent geplant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SUSE-Aktie: