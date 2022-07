Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

20,90 EUR -2,15% (07.07.2022, 12:34)



XETRA-Aktienkurs SUSE-Aktie:

20,60 EUR -3,29% (07.07.2022, 12:18)



ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (07.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Der Aufschwung vom Mittwoch und die hohe vorbörsliche Nachfrage hätten nicht gehalten. Die SUSE-Aktie sei am Donnerstagmorgen eingebrochen und kurzzeitig sogar unter die 19-Euro-Marke gerutscht. Die soliden Zahlen für das zweite Quartal, die der Nürnberger Linux-Spezialist vorgelegt habe, hätten die Anleger nicht überzeugen können. Die SUSE-Aktie habe in der Spitze über 10% verloren und sei bis auf ein neues Allzeittief bei 18,88 Euro abgerutscht. Zwar habe das Papier im Anschluss seine Verluste eindämmen können, doch notiere der Xetra-Kurs weiter rund 3% im Minus."Der Aktionär" sehe SUSE mit dem stabilen Kern- und dem dynamischen Cloud-Geschäft weiter gut aufgestellt. Mit dem Abrutschen unter die 19-Euro-Marke sei die Aktie aber ausgestoppt worden und aufgrund des angeschlagenen Chartbildes dränge sich ein Wiedereinstieg erst einmal nicht auf. Die Nürnberger seien ein Kandidat für die Watchlist, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.07.2022)Börsenplätze SUSE-Aktie: