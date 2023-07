Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (07.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Der Softwarespezialist SUSE stecke in der Krise. Die am gestrigen Donnerstag vorgelegten Q2-Zahlen seien schwächer ausgefallen als erwartet. Die Aktie sei auf ein neues Allzeittief bei 10,20 Euro gefallen, heute gehe die Talfahrt weiter. Wie viel Potenzial sähen die Analysten in der Aktie?SUSE habe bereits im Mai die Gewinnprognose gesenkt, dennoch hätten die Kennziffern jetzt noch einmal unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Das bereinigte EBITDA sei um 11 Prozent auf 52 Millionen Dollar gesunken. Unter dem Strich habe SUSE den Verlust von 13,7 Millionen Dollar auf 31,6 Millionen Dollar ausgeweitet. Der Umsatz sei lediglich um 1 Prozent auf 162 Millionen Dollar gestiegen.Im Durchschnitt würden die sieben von Bloomberg befragten Analysten der Aktie noch ein Potenzial von rund 48 Prozent einräumen. Das Kursziel liege demnach bei 15,75 Euro. Vier der Experten würden zum Kauf raten, keiner zum Verkauf. Doch die meisten Experten dürften Einstufungen und Ziele jetzt überarbeiten.Jefferies-Analyst Charles Brennan empfehle die Aktie weiterhin zum Kauf, habe das Kursziel aber von 21 auf 17 Euro heruntergeschraubt. Das Erreichen der Jahresziele hänge nun von einem starken Schlussquartal ab, habe er geschrieben. Die Risiken für die Schätzungen blieben daher bestehen.Den Anlegern fehle bei SUSE eine klare Strategie, auch wenn der Konzern den Jahresausblick bestätigt habe. Ein Einstieg drängt sich auch aufgrund des eingetrübten Chartbilds derzeit nicht auf, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär" zur SUSE-Aktie. (Analyse vom 07.07.2023)Mit Material von dpa-AFX