Börsenplätze SUSE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

14,35 EUR -11,04% (11.05.2023, 11:12)



XETRA-Aktienkurs SUSE-Aktie:

14,12 EUR -17,86% (11.05.2023, 10:59)



ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (11.05.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Gesenkte Jahresziele nach schwächer als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen würden die SUSE-Aktien einbrechen lassen. Das hartnäckige Verfehlen der Ziele mache es Investoren schwer, sich beim dem Linux-Spezialisten auf mögliche Silberstreifen am Horizont zu fokussieren, bringe ein Analystenkommentar die Situation auf den Punkt.SUSE habe im zweiten Geschäftsquartal ein schwächeres Geschäft als angenommen verzeichnet. Das unsichere wirtschaftliche Umfeld habe zu Verschiebungen von Verträgen sowie einer Senkung der durchschnittlichen Vertragsdauer geführt, habe der Software-Anbieter mitgeteilt. Zudem habe die Neuorganisation der Vertriebsstruktur nicht die erwartete Schlagkraft entwickelt und belaste die Entwicklung. Das Unternehmen habe daher seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Oktober) gesenkt.Auch wenn bei SUSE zuletzt immer mal wieder Übernahmespekulationen die Runde gemacht hätten, sollten Anleger bei der Gesellschaft auch nach dem Kursrücksetzer weiter an der Seitenlinie bleiben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link