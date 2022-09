Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

14,23 EUR -21,42% (22.09.2022, 17:06)



XETRA-Aktienkurs SUSE-Aktie:

14,22 EUR -22,00% (22.09.2022, 17:04)



ISIN SUSE-Aktie:

LU2333210958



WKN SUSE-Aktie:

SUSE5A



Ticker-Symbol SUSE-Aktie:

SUSE



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (22.09.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Zu den am Donnerstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. SUSE gehört. Das Papier des Nürnberger Unternehmens sei heute unter den Käufen ganz oben zu finden gewesen. Der Linux-Softwareanbieter habe seine Auftragsprognose nach unten revidiert. Die SUSE-Aktie gebe heute zweistellig nach, so Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 22.09.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze SUSE-Aktie: