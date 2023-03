Tradegate-Aktienkurs SUSE-Aktie:

Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (23.03.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SUSE: Kräftiger Gewinnsprung - AktienanalyseKostensenkungen hätten dem Linux-Spezialisten SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) im ersten Geschäftsquartal einen überraschend kräftigen Gewinnsprung beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg um zehn Prozent auf 168,4 Mio. Dollar habe das bereinigte Betriebsergebnis um 28 Prozent auf 67,1 Mio. Dollar angezogen. Die entsprechende Marge habe sich von 34 auf 40 Prozent verbessert. Analysten hätten mit weniger als 60 Mio. Dollar gerechnet. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 6,2 Mio. Dollar nach einem Verlust von 12,8 Mio. Dollar ein Jahr zuvor geblieben. Auf dieser Basis habe das Management die Ziele für 2023 und die folgenden Jahre bekräftigt. Für den aktuellen Turnus habe sich das Software-Unternehmen ein wechselkursbereinigtes Wachstum von elf bis 13 Prozent sowie eine Steigerung der operativen Marge vorgenommen. Mittelfristig strebe das Unternehmen eine Umsatzrendite jenseits der Marke von 40 Prozent an. Die Umsätze sollten jährlich um rund 15 bis knapp 20 Prozent zulegen.Bei den Analysten seien die Zahlen gut angekommen. Der Softwarehersteller habe einen guten Start ins Jahr 2023 hingelegt und im ersten Quartal die meisten seiner Erwartungen übertroffen, so etwa Johannes Schaller von Deutsche Bank Research. Der Experte habe seine Gewinnprognose für das laufende Jahr erhöht und das Kursziel für SUSE von 21 auf 22 Euro angehoben. Die Empfehlung laute weiter "Buy". Auch alle anderen Analysten sehen auf dem aktuellen Kursniveau mehr Chancen als Risiken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2023)Börsenplätze SUSE-Aktie: