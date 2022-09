Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



14,84 EUR -18,06% (22.09.2022, 13:40)



14,50 EUR -20,46% (22.09.2022, 13:25)



LU2333210958



SUSE5A



SUSE



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (22.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Die Aktien des Softwareherstellers SUSE seien am Donnerstag nach frischen Zahlen und einer gesenkten Auftragsprognose eingebrochen. Der Kurs sei im frühen Handel um 34 Prozent auf 12 Euro eingebrochen. Bis zum Mittag habe die Aktie die Verluste immerhin auf rund 22 Prozent verringern können. Eine Bestandsaufnahme!Der Grund für den Kursrutsch des Linux-Spezialisten sei die gesenkte Prognose für den annualisierten Vertragswert (ACV) gewesen. Im Geschäftsjahr 2021/22, das bis Ende Oktober laufe, erwarte SUSE jetzt ein währungsbereinigtes Wachstum des jährlichen Vertragswerts in Kernprodukten von um die zehn Prozent. Vorher sei ein Anstieg im mittleren Zehnerprozentbereich angepeilt gewesen. In der Sparte mit aufstrebenden Softwareprodukten gehe Chefin Melissa Di Donato nun noch von einem Plus von um die 20 Prozent statt wie vorher 50 Prozent aus. Die Umsatzziele und die EBITDA-Marge seien mit der heutigen Quartalsmitteilung bestätigt worden.AKTIONÄR-Leser würden wissen: SUSE sei 2021 vom Finanzinvestor EQT an die Börse gebracht worden. Dieser halte derzeit noch fast 80 Prozent und habe im Sommer angekündigt, wegen des Kursverfalls der Anteile bei passender Gelegenheit Anteile für bis zu 100 Millionen Euro zu kaufen. Ein ungewöhnlicher Schritt, da sich Finanzinvestoren nach einem Börsengang einer Beteiligung normalerweise peu à peu von ihren Anteilen trennen würden.Ob und wie Großaktionär EQT auf die operative Entwicklung und den Kursverfall reagiere, sei derzeit offen. Der Wachstumsmotor bei SUSE scheine aber zu stottern. Dazu komme eine hohe Verschuldung und der enorme Goodwill in der Bilanz, der sogar das Eigenkapital übersteige. Auch auf dem deutlich verbilligten Niveau drängt sich ein Einstieg daher derzeit noch nicht wirklich auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SUSE-Aktie. (Analyse vom 22.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)