SUSE sorge einmal mehr für lange Gesichter unter Anlegern. Sie würden eine klare Strategie vermissen. Der Kurs spreche Bände. Ein Einstieg drängt sich nicht auf, so Leon Müller von "Der Aktionär". Das einzig positive: Die Umsätze auf der insbesondere bei Privatanlegern beliebten Handelsplattform Tradegate würden sich mit unter einer Million Euro in Grenzen halten, was dafür spreche, dass die meisten bereits zuvor die Reißleine gezogen hätten. (Analyse vom 06.07.2023)



(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil SUSE S.A.:



SUSE (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) - der Name ist eine Abkürzung für Software und System-Entwicklung - ist ein international tätiges Software-Unternehmen mit Hauptsitz in Nürnberg, das sich vor allem auf das Angebot von Linux-Betriebssystemen, Container-Management und Edge-Software konzentriert. (06.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SUSE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Linux-Spezialisten SUSE S.A. (ISIN: LU2333210958, WKN: SUSE5A, Ticker-Symbol: SUSE) unter die Lupe.Tech-Aktien hätten im ersten Halbjahr ein beeindruckendes Comeback gefeiert. Apple, Amazon & Co hätten Star-Status bei Anlegern. Doch nicht alle Titel des breit gefassten Sektors würden mitmachen. Eine Aktie stürze heute auf ein Rekordtief, verliere zweistellig an Wert. Erstaunlich: Obwohl es sich um ein Milliardenunternehmen handöe, dürften Privatanleger kaum betroffen sein.SUSE könne die Flucht der Anleger aus seinen Papieren nicht stoppen, schreibe die Nachrichtenagentur dpa-AFX. Am Donnerstag seien die Papiere nach der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das vergangene Quartal auf ein Rekordtief bei 10,50 Euro abgerutscht. Das sei ein Minus von über 16 Prozent zum Vortag.Nach der Gewinnwarnung im Mai habe SUSE nunmehr seinen Jahresausblick bestätigt. Allerdings gebe es vorerst noch nicht viel Neues zur Ausrichtung, das sei den Börsianern offenbar aufgestoßen. Zudem hätten die bereinigten Gewinnkennziffern unter den Erwartungen gelegen.Die Anleger hättn nun Klarheit über die weitere Strategie nach den jüngsten Veränderungen im Top-Management gewollt, hae etwa Jefferies-Analyst Charles Brennan geschrieben. Die frühere Chefin habe den Konzern verlassen und Ende Juni habe der Finanzvorstand seinen Hut genommen - die Suche nach einem Nachfolger laufe.SUSE habe im Mai sein Umsatzziel für das Jahr gekappt und auch die Prognose für die bereinigte Betriebsmarge (EBITDA-Marge) gekürzt. Das Unternehmen habe diesen Schritt seinerzeit mit verschobenen Verträgen sowie einer Senkung der durchschnittlichen Vertragsdauer aufgrund des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds begründet. Auch der neu geordnete Vertrieb habe nicht die gewünschte Wirkung erzielt.Laut Mohammed Moawalla von Goldman Sachs würden die nun publizierten endgültigen Umsatzzahlen der Vorabveröffentlichung entsprechen. Die im Mai noch nicht genannten Kennziffern zum bereinigten Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) lägen jedoch noch einen Tick unter den Markterwartungen, habe der Branchenkenner ergänzt.Am Markt seien die Erwartungen an den Quartalsbericht an diesem Donnerstag bereits gering gewesen, habe JPMorgan-Experte Ogg weiter angemerkt. Allein die Tatsache, dass es nach der Gewinnwarnung im Mai keine weiteren Abstriche an den Jahreszielen gegeben habe, habe er aber schon positiv gewertet. Von großer Bedeutung sei für den Analysten jetzt unter anderem, wie hoch das Vertrauen des Managements auch in seine Mittelfristziele sei.Die Krise bei SUSE lasse sich gut an der Kursentwicklung ablesen. Nachdem der schwedische Finanzinvestor EQT die Firma im Mai 2021 an die Börse gebracht habe, sei der Kurs bis Januar des Folgejahres auf das bisherige Hoch bei 43,60 Euro geklettert. Inzwischen koste ein Papier allerdings nur noch gut elf Euro. Allein seit dem Jahreswechsel habe der Kurs fast ein Drittel eingebüßt. Damit zähle SUSE zu den größeren Verlierern im Kleinwerteindex SDAX.