10. Die sc-consult GmbH hat die Aktie in ein von ihr betreutes Musterdepot aufgenommen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze STS Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs STS Group-Aktie:

4,74 EUR -0,63% (17.08.2022, 11:21)



XETRA-Aktienkurs STS Group-Aktie:

4,77 EUR +0,42% (16.08.2022, 17:36)



ISIN STS Group-Aktie:

DE000A1TNU68



WKN STS Group-Aktie:

A1TNU6



Ticker-Symbol STS Group-Aktie:

SF3



Kurzprofil STS Group AG:



Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3), www.sts.group, ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 242,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z.B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge.



Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. (17.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - STS Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, ändert in einer aktuellen Aktienanalyse seine Empfehlung für die Aktie der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3) von "speculative buy" auf "hold".STS habe eine gemischte Halbjahresbilanz vorgelegt. Insbesondere das Geschäft in China habe stark gelitten, da der dortige Markt für schwere Nutzfahrzeuge nach dem Auslaufen einer Sonderkonjunktur massiv eingebrochen sei. Demgegenüber hätten die beiden anderen Sparten Plastics und Materials, deren Schwerpunkt in Europa liege, deutlich zulegen und auch das EBITDA verbessern können. Insgesamt habe STS in den ersten sechs Monaten eine Umsatzkontraktion um 12,9 Prozent auf 117,4 Mio. Euro hinnehmen müssen, die zu einem EBITDA-Rückgang von 13,8 auf 2,9 Mio. Euro geführt habe. Für das Gesamtjahr erwarte das STS-Management trotzdem weiterhin nur einen leichten Umsatzrückgang (der sich entsprechend auch auf das EBITDA auswirke), was eine Markterholung in China impliziere.Abseits der aktuellen Marktturbulenzen würden die mittelfristigen Wachstumsaussichten des Konzerns vielversprechend bleiben. Zusammen mit dem Großaktionär Adler Pelzer werde die Expansion in China und den USA mit dem Aufbau weiterer Werke vorangetrieben. Die Aktienanalysten von SMC Research sähen gute Chancen, dass das Unternehmen die Erlöse in diesen Märkten künftig kräftig steigern werde, was auch für deutlich höhere Margen auf Konzernebene sorgen sollte.Obwohl die Aktienanalysten von SMC Research ihre Schätzungen als Reaktion auf die ausgeprägte Ertragsdelle im ersten Halbjahr insgesamt etwas vorsichtiger ausgestaltet hätten und ein erhöhter Diskontierungszins (als Reaktion auf die Kapitalmarktentwicklung) ebenfalls dämpfend auf die Wertermittlung eingewirkt habe, liege ihr Kursziel dank der Abbildung der vielversprechenden Expansionsstrategie des Unternehmens mit 11,80 Euro (bislang: 12,90 Euro) weit über dem aktuellen Kurs.Mit der Rückkehr auf den Wachstumspfad und vor allem wieder besseren Margen würden die Aktienanalysten von SMC Research daher eine kräftige Kurserholung für die STS-Aktie erwarten.Im Rahmen der Erstellung dieser Finanzanalyse sind folgende Interessenkonflikte aufgetreten:1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.