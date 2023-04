Tradegate-Aktienkurs STS Group-Aktie:

4,90 EUR +15,57% (26.04.2023, 14:25)



XETRA-Aktienkurs STS Group-Aktie:

4,74 EUR +13,94% (26.04.2023, 15:00)



ISIN STS Group-Aktie:

DE000A1TNU68



WKN STS Group-Aktie:

A1TNU6



Ticker-Symbol STS Group-Aktie:

SF3



Kurzprofil STS Group AG:



Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3), www.sts.group, ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 242,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt zwölf Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z.B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge.



Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen. (26.04.2023/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - STS Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68, WKN: A1TNU6, Ticker-Symbol: SF3) und erhöht das Kursziel von 12,60 auf 16 Euro.STS habe im letzten Jahr einen leichten Umsatzrückgang um 2,9 Prozent auf 235,1 Mio. Euro und einen Einbruch des EBITDA um knapp 50 Prozent auf 9,6 Mio. Euro hinnehmen müssen. Die Zahlen hätten weitgehend im Rahmen der SMC Research-Erwartungen gelegen und würden eine heftige Kontraktion im chinesischen Markt für schwere Nutzfahrzeuge widerspiegeln, dessen Absatzvolumen sich 2022 halbiert habe. Das habe STS insgesamt gut verkraftet. Obwohl China einen leicht negativen EBITDA-Beitrag geliefert habe (nach 16,9 Mio. Euro noch in 2021!), habe der Konzern operativ klar profitabel gewirtschaftet und mit 6,5 Mio. Euro auch einen deutlich positiven operativen Cashflow erzielt. Das relativiert aus Sicht von SMC Research den Jahresverlust von -9,9 Mio. Euro, der vor allem ein Resultat der hohen planmäßigen Abschreibungen auf frühere Investitionen (16,2 Mio. Euro in 2022) sei.Die weiteren Perspektiven des Konzerns seien aussichtsreich. Dank der vorgenommenen strukturellen Anpassungsmaßnahmen und der erwarteten Markterholung in China sollten in diesem Jahr der Umsatz leicht und das EBITDA deutlich zulegen. Zudem werde aktuell mit dem Aufbau eines neuen Werks in den USA, das bereits Anfang nächsten Jahres die Serienfertigung aufnehmen solle, die Wachstumsbasis des Unternehmens weiter verbreitere. Dank einem 2019 akquirierten Großauftrag würden die Startkapazitäten des neuen Werks bereits gut ausgelastet sein.Insgesamt liefere STS ein überzeugendes Bild, das sich jedoch in der Aktienkursentwicklung überhaupt nicht widerspiegele. Mit einem Marktwert von lediglich 27,4 Mio. Euro und einer Relation des Enterprise Value zum EBITDA von 2,7 sei die Bewertung sehr günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STS Group-Aktie: