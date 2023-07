XETRA-Aktienkurs STRATEC-Aktie:

50,90 EUR +0,20% (27.07.2023, 10:34)



ISIN STRATEC-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC SE:



Die STRATEC SE (www.stratec.com) (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.



Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. (27.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - STRATEC: Ziele eingedampft - AktienanalyseBeim Laborausrüster STRATEC (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) ist das erste Halbjahr deutlich schwächer gelaufen als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vorläufigen Berechnungen zufolge sei der Umsatz um neun Prozent auf 125 Mio. Euro gesunken. Die Kunden hätten die Bestellungen für das zweite Halbjahr gedrosselt, vor allem bei Produkten, die in der Pandemie besonders gefragt seien, so das Unternehmen.Das Management habe daher seine ohnehin schon vorsichtige Prognose an den Nagel gehängt - und erwarte für das laufende Jahr nun allenfalls ein leichtes Umsatzwachstum. Ohne die Übernahme von Natech Plastic zum 1. Juli würde das Geschäft 2023 wohl gar nicht wachsen. Bisher habe STRATEC ein Plus von acht bis zwölf Prozent in Aussicht gestellt. Die bereinigte Umsatzrendite (EBIT-Marge) vor Zinsen und Steuern werde mit zehn bis zwölf (bisher 12 bis 14) Prozent ebenfalls niedriger ausfallen als gedacht. Im ersten Halbjahr sei die Marge von zuvor 15,4 auf 5,6 Prozent gefallen.Zwar könne die Prognosekürzung für Marktbeobachter nicht ganz überraschend, wohl aber deren Ausmaß. Berenberg-Analyst Odysseas Manesiotis gehe davon aus, dass die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr nun um rund 20 Prozent sinken würden. Die Reaktion der Börse sei entsprechend ausgefallen. Die Aktie sei auf Monatssicht um mehr als 20 Prozent in den Keller gerauscht. Das charttechnische Bild habe sich damit wieder deutlich eingetrübt. Denn nachdem der Abwärtsschub Ende Mai noch von der Unterstützung um 57 Euro angefangen worden sei, sei nun auch dieses Niveau mit einem Schlag unterschritten worden. Falle nun auch noch die 50-Euro-Marke, könnte es schnell weiter Richtung 43 Euro gehen. (Ausgabe 29/2023)Börsenplätze STRATEC-Aktie:Tradegate-Aktienkurs STRATEC-Aktie:50,60 EUR -0,59% (27.07.2023, 10:42)