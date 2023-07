Börsenplätze STRATEC-Aktie:



Kurzprofil STRATEC SE:



Die STRATEC SE (www.stratec.com) (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.



Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. (19.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC SE (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Die STRATEC-Aktie habe am Mittwoch ihre Talfahrt im Xetra-Handel noch beschleunigt. Das Papier des Diagnostikspezialisten sei zuletzt um 17,9 Prozent auf 50,30 Euro eingebrochen und habe den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht. Mit einem Verlust von 38 Prozent im laufenden Jahr sei die STRATEC-Aktie viertschwächster Wert im SDAX.Das Unternehmen habe nach enttäuschenden Halbjahreszahlen sein Umsatzziel für 2023 gekappt. Der um Währungseffekte bereinigte Erlös dürfte im Vergleich zum Vorjahr nur noch stabil bis leicht steigend ausfallen, habe das Unternehmen am Dienstagabend mitgeteilt. Bisher sei STRATEC von acht bis zwölf Prozent Umsatzplus ausgegangen. Gründe für die neue Zurückhaltung seien STRATEC zufolge unter anderem die Erwartung deutlich reduzierter Kundenbestellungen. Zudem dürfte der Umsatz mit Serviceteilen aufgrund einer geringer als erwarteten Auslastung unterhalb der ursprünglichen Planung liegen.Die Umsatzwarnung komme nicht aus heiterem Himmel, überrasche aber in ihrem Ausmaß, habe ein Händler am Morgen gesagt. Berenberg-Analyst Odysseas Manesiotis habe bemerkt, dass STRATEC zwar bekannt für vergleichsweise optimistische Zielsetzungen sei, der Umfang der aktuellen Prognosesenkung aber schwer zu ignorieren sei. Er gehe davon aus, dass die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr nun um rund 20 Prozent sinken würden.In diese Kerbe habe auch Warburg-Experte Michael Heider geschlagen: Mit der zweiten Gewinnwarnung des Unternehmens ergebe sich weiterer deutlicher Korrekturbedarf für die Konsensschätzungen. Noch schwerer wiege der Glaubwürdigkeitsverlust des Managements. Da helfe auch nicht das Wachstumspotenzial des Marktes, in dem STRATEC aktiv sei, so Heider.Anleger sollten beim SDAX-Titel nun nicht ins fallende Messer greifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Zuletzt habe sich die STRATEC-Aktie ohnehin nicht auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR befunden. (Analyse vom 19.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link