Xetra-Aktienkurs STRATEC-Aktie:

78,00 EUR +0,39% (23.02.2023, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs STRATEC-Aktie:

77,70 EUR -0,13% (23.02.2023, 15:38)



ISIN STRATEC-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC SE:



Die STRATEC SE (www.stratec.com) (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.



Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. (23.02.2023/ac/a/nw)





Birkenfeld (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP senkt Short-Position in STRATEC-Aktien unter die Offenlegungsschwelle:Die Shortseller der Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP reduzieren ihr Engagement in den Aktien des Laborausrüsters STRATEC SE (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS).Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 22.02.2023 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,57% auf 0,47% der STRATEC SE-Aktien abgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der STRATEC SE:0,47% Millennium International Management LP (22.02.2023)Börsenplätze STRATEC-Aktie: