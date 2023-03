Tradegate-Aktienkurs STRATEC-Aktie:

66,40 EUR -2,21% (13.03.2023, 12:53)



ISIN STRATEC-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC SE:



Die STRATEC SE (www.stratec.com) (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.



Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. (13.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - STRATEC-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Laborausrüsters STRATEC SE (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) unter die Lupe.Lange hätten die Experten ihrem Depotwert STRATEC trotz dürftiger Kursentwicklung die Treue gehalten, aber nun sei auch ihnen der Geduldsfaden gerissen. Das habe gar nicht mal so sehr an den Geschäftszahlen für 2022 gelegen, die mit einem Umsatz von 274,6 Mio. Euro (-4,4%) und einer bereinigten EBIT-Marge von 16,4% (Vj.: 18,9%) rückläufig ausgefallen seien, denn dies sei nach dem Corona-bedingten Ausnahmejahr 2021 zu erwarten gewesen.Enttäuschend sei aber vielmehr der Ausblick für 2023 gewesen. Zwar rechne der Hersteller von Analysesystemen für die Labordiagnostik mit einem Umsatzanstieg von 8 bis 12%, aber zugleich solle die bereinigte EBIT-Marge aufgrund eines Bestellrückgangs bei besonders profitablen Produktgruppen sowie steigender Inputkosten weiter auf 12 bis 14% absacken, so dass das bereinigte EBIT für 2023 noch unter dem Vor-Corona-Niveau aus 2020 (41,7 Mio. Euro) bleiben könnte. Damit stelle sich immer mehr die Frage, ob der einstige Börsenstar generell von seinem einst steilen Wachstumspfad der Vergangenheit abkomme, während die Bewertung mit einem KGV von fast 30 immer noch einen derartigen Wachstumspfad einpreise.Die Experten von "Der Anlegerbrief" haben daher vorsichtshalber ihre Depotposition am Freitag mit einem Restgewinn von 9% glattgestellt und beobachten die weitere Entwicklung erst einmal von der Seitenlinie weiter. (Ausgabe 9 vom 11.03.2023)Börsenplätze STRATEC-Aktie:Xetra-Aktienkurs STRATEC-Aktie:66,50 EUR -1,92% (13.03.2023, 12:44)