Tradegate-Aktienkurs STRATEC-Aktie:

48,55 EUR -1,62% (21.07.2023, 09:31)



XETRA-Aktienkurs STRATEC-Aktie:

48,75 EUR -1,81% (21.07.2023, 09:22)



ISIN STRATEC-Aktie:

DE000STRA555



WKN STRATEC-Aktie:

STRA55



Ticker-Symbol STRATEC-Aktie:

SBS



Kurzprofil STRATEC SE:



Die STRATEC SE (www.stratec.com) (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.



Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.



Die Aktien der Gesellschaft werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse an. (21.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STRATEC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der STRATEC SE (ISIN: DE000STRA555, WKN: STRA55, Ticker-Symbol: SBS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.STRATEC habe in dieser Woche nach enttäuschenden Halbjahreszahlen sein Umsatzziel für das Gesamtjahr gekappt. Anleger hätten die Reißleine gezogen. Der Diagnostikspezialist erwarte für die zweite Jahreshälfte zwar weiter eine Belebung der Umsatzdynamik, die ursprünglich angepeilten Erlöse dürften dennoch nicht mehr erreicht werden. Auch beim operativen Ergebnis habe das Unternehmen Abstriche machen müssen. Seien mit dem deutlichen Rücksetzer nun alle Hiobsbotschaften eingepreist?Über die Halbjahreszahlen und die reduzierten Planvorgaben habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Die Prognosesenkung komme nach den jüngsten Meldungen aus der Branche nicht von Ungefähr, überrasche aber in ihrem Ausmaß. Die Analysten hätten ihre Schätzungen im Anschluss deutlich runtergesetzt.Der Tenor sei eindeutig: Die Nachfrageschwäche dürfte noch eine Weile belasten. Der Vorstand habe die Wachstumsaussichten falsch eingeschätzt. Das Vertrauen in die Prognosefähigkeit habe einen ordentlichen Knacks bekommen. Wie so oft bei derartigen Entwicklungen seien die Kursziele von den Analysten im Nachgang deutlich gesenkt worden, lägen nach dem deutlichen Rücksetzer der Aktie aber noch immer rund 15 bis 20 Prozent über dem aktuellen Niveau.Anleger mit Weitblick legen sich hier mit gestaffelten Limits auf die Lauer, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur STRATEC-Aktie. (Analyse vom 21.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze STRATEC-Aktie: