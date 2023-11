7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil STRABAG SE:



STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) ist ein österreichischer Baukonzern und gilt auf dem europäischen Markt als eines der führenden Unternehmen im Baubereich. Ausgehend von den Kernmärkten Österreich und Deutschland ist der Konzern durch zahlreiche Tochtergesellschaften in allen ost- und südosteuropäischen Ländern sowie in ausgewählten Märkten Westeuropas, auf der Arabischen Halbinsel und auch in Kanada, Chile und Indien aktiv. Unter den fünf Hauptmarken STRABAG, Dywidag, Heilit+Woerner, Möbius und Züblin bietet das Unternehmen Dienstleistungen für sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt damit die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Die Firma ist in den klassischen Bereichen des Hoch- und Ingenieurbaus (Brückenbau, Gewerbe- und Industriebau, Kraftwerke, öffentliche Gebäude, Wohnbau, Umwelttechnik, Ingenieurtiefbau, etc.) und im Verkehrswegebau, was Bahnbau, Kanaltechnik, Straßenbau, Wasserstraßenbau oder Sicherungs- und Schutzbauten umfasst, aktiv. Darüber hinaus werden aber auch Sondersparten wie Tunnelbau, Offshore-Wind oder Immobilienentwicklung abgedeckt. Mit dem sogenannten "STRABAG teamconcept" bietet der Konzern seinen Kunden ein umfassendes Dienstleistungsspektrum von der Projektierung über die Planung und Ausführung bis hin zur Inbetriebnahme. (16.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - STRABAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STRABAG SE (ISIN: AT000000STR1, WKN: A0M23V, Ticker-Symbol: XD4, Wiener Börse-Symbol: STR) unter die Lupe.STRABAG habe gute Eckdaten für Q1-3 2023 veröffentlicht, in deren Rahmen die Bauleistungsprognose für das GJ 2023 von EUR 18,6 Mrd. auf EUR 18,9 Mrd. leicht angehoben und das Ziel einer EBIT-Marge von mindestens 4% bekräftigt worden sei.In den ersten drei Quartalen habe sich die Bauleistung auf insgesamt EUR 16,64 Mrd. (+8%) belaufen, was eine relative konstante Wachstumsdynamik von 6% auf EUR 5,38 Mrd. in Q3 impliziere. Nach Angaben des Unternehmens sei das Wachstum in DE, AT, RO, PL und UK am höchsten gewesen (wobei UK von Großprojekten getrieben worden sei).Per Ende Q3 habe der Auftragsbestand bei EUR 24,36 Mrd. (+4%) und damit unverändert gegenüber dem Vorquartal und nur unwesentlich unter dem Rekordwert des ersten Quartals gelegen. Zwar werde der Auftragseingang nicht separat ausgewiesen, das Auftragsbuch impliziere jedoch ein positives Wachstum des Auftragseingangs und ein Book-to-Bill-Verhältnis von etwas über 1x für Q1-3. Während das Wachstum vor allem von DE, PL und dem Nahen Osten getragen worden sei, seien die Aufträge auf dem österreichischen Heimatmarkt aufgrund der schwächeren Nachfrage im Wohnbau rückläufig gewesen.Remis sei der Meinung, dass die positive Auftragsentwicklung ein beruhigendes Signal inmitten der vorherrschenden Befürchtungen, dass steigende Zinssätze die Baunachfrage beeinträchtigen könnten, sei. Das Gleiche gelte für das leicht erhöhte Bauleistungsziel, auch wenn die erneute Anhebung (nach der ersten Anhebung mit den Q2-Ergebnissen) vergleichsweise moderat sei. Das Profitabilitätsziel von "EBIT-Marge ≥ 4%" impliziere ein EBIT deutlich über EUR 700 Mio., und suggeriere damit Aufwärtspotenzial gegenüber der Analystenschätzung von EUR 709 Mio. (Refinitiv-Konsens rund EUR 760 Mio.). Für die Erreichung der EUR 18,9 Mrd. benötige STRABAG in Q4 eine Bauleistung von rund EUR 5,3 Mrd. bzw. ein Wachstum von ca. 3%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.