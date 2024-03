Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Immer wieder sind wir auf der Suche nach erfolgreichen Investmentstrategien, mit denen sich der Markt schlagen lässt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zu diesem Zweck möchten sie heute einen Ansatz vorstellen, der auf den "Size-Effekt" setze und sich gleichzeitig saisonale Aspekte zunutze mache. Ausgangspunkt der Überlegungen sei dabei die Beobachtung, dass Small Caps oftmals zu Jahresbeginn den breiten Markt schlagen würden. Hierzu würden die Analysten einen Vergleich der Kursentwicklung des STOXX Europe 200 small im Vergleich zum STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) heranziehen. Für die Auswertung würden sie die Daten seit 1987 verwenden. Im historischen Mittel könne die dritte Reihe der europäischen Aktien im Januar/Februar deutlich stärker zulegen als die entsprechenden "blue chips2. Konkret falle der Kurszuwachs zu Jahresbeginn mit 1,76% bzw. 1,61% jeweils mehr als doppelt so groß aus wie beim STOXX Europe 600. Gleichzeitig sei die Wahrscheinlichkeit für eine Outperformance seitens der "small caps" im Januar und Februar mit 67,6% bzw. 70,3% besonders hoch. Mit anderen Worten: In gut zwei Dritteln aller Jahre seit 1987 habe die dritte Reihe zum Jahresauftakt den Mutterindex hinter sich lassen können.



Im weiteren Jahresverlauf falle der Vergleich für den STOXX Europe 200 small allerdings weniger vorteilhaft aus. Gerade bei der Jahresmitte handele es sich für die europäischen "small caps" um eine echte "Kraut und Rüben"-Phase. Auf Basis der bisherigen Beobachtungen lasse sich eine Investmentstrategie entwickeln, welche im Januar und Februar eines jeden Jahres auf den STOXX Europe 200 small und den Rest des Jahres auf den marktbreiten STOXX Europe 600 setze. Wer diesen Ansatz seit den 1980er-Jahren konsequent umgesetzt hätte, habe die europäischen "blue chips" um den Faktor zwei schlagen können. Die schwierige Periode zur Jahresmitte sei allerdings kein Privileg der kleinen Titel, sondern die Monate August/September seien generell herausfordernd. So könnte man unter saisonalen Aspekten hier die Engagements ruhen lassen, was zu einer weiteren Strategie führe: Investiere zu Jahresbeginn in "small caps", halte in den heißen Sommermonaten "Cash" und sei im Rest der Zeit in den STOXX Europe 600 engagiert. So lasse die Performance weiter deutlich steigern und der Stressfaktor reduzieren, denn 24 positiven Gesamtjahren beim STOXX Europe 600 stünden 26 bei Strategie 1 und sogar 30 bei dem saisonalen small cap/large cap-Ansatz gegenüber. (08.03.2024/ac/a/m)



