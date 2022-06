Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die rote Laterne der schwächsten Branchenperformance geht 2022 an die Unterkomponenten Retail (-37%), Technology (-33%) sowie Real Estate (-30%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auf Basis der Daten seit 2000 hätten sie untersucht, wie sich die drei schlechtesten Sektoren des 1. Halbjahres im weiteren Jahresverlauf bis zum Jahresultimo entwickelt hätten. Das Ergebnis überrasche und überzeuge zugleich: In 55% aller Jahre hätten die drei Verlierer der ersten sechs Monate den STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) im 2. Halbjahr geschlagen. Wer konsequent in der 2. Jahreshälfte auf eine Erholung der Flop 3-Branchen der ersten gesetzt habe, könne sich seit Beginn des Jahrtausends zudem über eine deutliche Outperformance freuen. Seit dem Jahr 2000 summiere sich die Wertentwicklung der "Verlierer-Sektoren" in der 2. Jahreshälfte auf 68%, während der STOXX Europe 600 im Vergleichszeitraum nur um 31% habe zulegen können. Gerade bei den "fallen angels" des 1. Halbjahres könnten charttechnische Trendwendesignale deshalb in den kommenden Wochen und Monaten auf fruchtbaren Boden fallen. (24.06.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.