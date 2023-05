Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Regelmäßige Leser wissen, dass wir die Analyse der Marktbreite besonders zu schätzen wissen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in ihrer aktuellen Chartanalyse zum STOXX Europe 600 Index Genau das sei das Spannungsfeld derzeit zwischen den USA und Europa. Während im Übersee der Grad an "Selektivität" zunimmt, ergibt sich hierzulande ein anderes, konstruktiveres Bild, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So notiere die Advance-/Decline-Linie - der älteste Marktbreiteindikator überhaupt - für die US-Techwerte nahezu auf dem Niveau des Verlaufstiefs vom Jahresultimo. Dagegen habe sich der NASDAQ 100 bisher in 2023 spürbar erholen können und letzte Woche ein neues Bewegungshoch (13.427 Punkte) erreicht.Ganz anders in Europa: Hier stehe beim Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien ein neues Hoch zu Buche! D.h. die Advance-/Decline-Linie signalisiert hierzulande weiterhin "grünes Licht", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Frage nach der Marktbreite sei derzeit also vor allem eine geographische. (16.05.2023/ac/a/m)