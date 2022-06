Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das herausfordernde 1. Halbjahr 2022 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Herausfordernd sei auch beim STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) und seinen jeweiligen Branchenbarometern das richtige Stichwort. Nur der STOXX Europe 600 Oil und Gas notiere im bisherigen Jahresverlauf noch im Plus (+10%). Mit dem Subindex "Basic Ressources" habe dagegen ein anderer Gewinner der ersten Monate in den letzten Wochen derart stark Federn lassen m[ssen, dass das Branchenbarometer von einem Plus von fast 20% mittlerweile im negativen Bereich notiere. Ansonsten zeichne sich der defensive Telekomsektor (- 1%) durch eine recht stabile Entwicklung in 2022 aus. Auf der anderen Seite gehe die rote Laterne an den STOXX Europe 600 Retail (-36%). Aber auch der Technologiebereich sowie der Immobiliensektor hätten mit 32% bzw. 29% substanzielle Kursrückschläge hinnehmen müssen. Apropos Verlierer des 1. Halbjahres: In 55% aller Fälle seit 2000 hätten die drei Verlierer der ersten sechs Monate den STOXX Europe 600 im 2. Halbjahr geschlagen. Wer konsequent in der 2. Jahreshälfte auf die Flop 3-Branchen der ersten gesetzt habe, könne sich seit Beginn des Jahrtausends über eine Wertentwicklung von 68% freuen und zeige der Performance des Mutterindex (+31%) damit deutlich die Rücklichter. (23.06.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.