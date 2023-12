Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Als besonderes "Highlight" weisen wir zum Abschluss unseres Jahresausblicks auf besonders vielversprechende Kursverläufe hin, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Jahr hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt auf der Sektorebene einen Chartverlauf mit positiven Überraschungschancen identifiziert. So teste der STOXX Europe 600 Insurance® gerade sein Vor-Corona-Hoch bei 340 Punkten. An dieser Hürde habe sich das Branchenbarometer bereits im Jahr 2022 sowie mehrfach in den letzten zwölf Monaten die Zähne ausgebissen. Da die angeführten Widerstände bereits zu Beginn des Jahrtausends eine Rolle gespielt hätten, handle es sich um den "ultimativen Deckel". Die Kursentwicklung des Jahres 2023 bilde gleichzeitig ein aufsteigendes Dreieck, d.h. ein erfolgreicher Spurt über die angeführten Barrieren würde für doppelten Rückenwind sorgen. Das Anschlusspotenzial aus der trendbestätigenden Formation lasse sich auf rund 150 Punkte taxieren. Eine Größenordnung, welche die Bedeutung eines Ausbruchs nach oben mit einem dicken Ausrufezeichen versehe. Im Vergleich zum breiten europäischen Markt bilde sich im Ratio-Chart zudem eine große, inverse S-K-S-Formation. In der Summe könnte die Branche kurzfristig zu einer der positiven Überraschungen 2024 und langfristig zu einem Outperformer unter den europäischen Sektoren werden. (08.12.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.