Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der Rally der letzten Wochen scheint nun im europäischen Technologiesektor eine Verschnaufpause angesagt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Euphorische Stimmung als WarnzeichenVor dem Beginn der Quartalsberichtssaison in den USA dürften sich die Anleger auch mit Blick auf europäische Technologie-Aktien nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Auch ein Blick auf die Saisonalität zeige, dass dem STOXX 600 Technology - zunächst - keine großen Sprünge zuzutrauen seien. Ende kommender Woche beginne mit dem dritten Quartal an den Aktienmärkten ein traditionell eher schwacher 3-Monats-Zeitraum. Anleger, die sich daran orientieren würden, würden im August, September und sogar noch Anfang Oktober auf günstigere Einstiegskurse hoffen. Ebenfalls zur Vorsicht mahne die in den vergangenen Wochen deutlich gestiegene Stimmung der Anleger. Laut der viel beachteten Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) seien mit 45,2 Prozent mittlerweile fast doppelt so viele Anleger optimistisch wie pessimistisch (22,7 Prozent). Die Differenz zwischen Bullen und Bären sei damit so hoch wie zuletzt im Herbst 2021. Der Fear & Greed Index wiederum sei zwischenzeitlich auf 80 Punkte gestiegen und liege damit erstmals seit Februar wieder im Bereich extremer Gier. (26.06.2023/ac/a/m)