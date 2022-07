Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In diesem Chart steckt alles drin - und zwar sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Doch der Reihe nach: Noch im Januar habe der STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) den Kreuzwiderstand aus zwei verschiedenen Trendlinien bei knapp 500 Punkten getestet. Diese Barriere habe sich letztlich als zu hohe Hürde erwiesen. Seither hätten die europäischen Standardwerte deutlich Federn lassen müssen. Aktuell stehe die nächste Schlüsselzone zur Disposition. Gemeint seien die alten Ausbruchsmarken zwischen 415 und 400 Punkten, die seit der Jahrtausendwende in schöner Regelmäßigkeit immer wieder eine signifikante Rolle gespielt hätten. Die Bedeutung dieser Kernhaltezone werde noch zusätzlich durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (415/408 Punkte) untermauert. Entsprechend wichtig wäre es, diese Kumulationszone zu verteidigen. Ansonsten würden die Glättungslinie der letzten 38 Quartale (akt. bei 376 Punkten) bzw. eine interne Trendlinie (akt. bei 364 Punkten) die nächsten Rückzugsmarken abstecken. Per Saldo laute das aktuelle Investorenmotto beim STOXX Europe 600: "make or break". (08.07.2022/ac/a/m)



