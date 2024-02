Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, ein Kursziel von 25,00 EUR je STINAG Stuttgart Invest-Aktie ermittelt und vergeben das Rating "kaufen". (Analyse vom 19.01.2024)





Kurzprofil STINAG Stuttgart Invest AG:



Die STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008, WKN: 731800, Ticker-Symbol: STG) ist eine Holding, die ihren Geschäftsbereich Immobilien in rechtlich selbstständigen Einheiten führt. Die operativ tätigen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften sind unter dem Dach der Konzernmutter zusammengefasst und werden zentral gesteuert und überwacht. Die Gewichtung der verschiedenen Immobilienassetklassen der STINAG-Gruppe sichern eine nachhaltige Substanz- und Ertragskraft der Gesellschaft. Die STINAG Stuttgart Invest AG entwickelte sich aus der Stuttgart Hofbräu AG; nach dem Verkauf des Brauereigeschäftes konzentrierte sich die STINAG Stuttgart Invest AG ausschließlich auf das Geschäftsfeld Immobilien. (12.02.2024/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - STINAG Stuttgart Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STINAG Stuttgart Invest AG (ISIN: DE0007318008, WKN: 731800, Ticker-Symbol: STG) zu kaufen.Die STINAG Stuttgart Invest AG habe sich erfolgreich als eine robuste Holdinggesellschaft und Konzern im Immobiliensektor positioniert. Seit dem Verkauf ihres Brauereibetriebs im Jahr 2004 agiere das Unternehmen unter dem aktuellen Namen und fokussiere sich auf die Entwicklung, den Kauf und die Verwaltung von Immobilienbeständen.Die STINAG-Gruppe habe ihre operativ tätigen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften unter dem Dach der Konzernmutter zentralisiert, um eine effektive Steuerung und Überwachung zu gewährleisten. Der Fokus liege dabei auf dem Ausbau und der Optimierung des Immobilienportfolios, realisiert durch Eigenentwicklungen, Bestandskäufe, Revitalisierungen und eine umsichtige Bestandsverwaltung.Trotz signifikanter Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt bleibe das Bestandsgeschäft der STINAG-Gruppe sowie ihre aktuellen und zukünftigen Projekte unbeeinträchtigt. Diese Robustheit gründe sich auf einer konservativen und zukunftsorientierten Herangehensweise an das Immobiliengeschäft. Klare Investitionskriterien und eine solide Finanzierungsstruktur mit ausgewogenem Eigen- und Fremdkapital würden dazu beitragen, dass die Immobilieninvestitionen der STINAG-Gruppe auch in herausfordernden Marktphasen stabile Ergebnisse liefern würden.Die STINAG-Gruppe habe ihre strategischen und zukunftsorientierten Investmententscheidungen auch im Jahr 2023 fortgesetzt, was zu einer Steigerung der Investitionsaktivitäten geführt habe. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und Leitzinserhöhungen seit Mitte 2022 habe das Unternehmen dank früher Zinssicherungen und einer hohen Eigenkapitalausstattung von rund 46% weiterhin erfolgreich investieren können.Trotz eines Mieterzuschusses und stabilen Forderungen hätten sich die flüssigen Mittel zwischenzeitlich auf 2,39 Mio. EUR aufgrund von Investitionen und Dividendenzahlungen verringert. Das Eigenkapital sei leicht gesunken, während die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund neuer zinsgünstiger Kredite und Tilgungen auf 153,54 Mio. EUR angestiegen seien. Insgesamt hätten die Verbindlichkeiten bei 156,28 Mio. EUR gelegen.Für das Jahr 2023 erwarte die STINAG-Gruppe erstmalig ganzjährige Umsätze und Ergebnisse von verschiedenen Immobilienprojekten. Dazu würden das vollvermietete Neubauprojekt CarlsCube in Karlsruhe sowie die beiden in den Jahren 2022 und Anfang 2023 zur Revitalisierung erworbenen Bestandsobjekte "Tübinger Straße 17b" und "Tübinger Straße 6/Kleine Königstraße" gehören. Einnahmen würden auch aus der erstmaligen Vermietung der EG-Flächen des Objekts Königstraße 45 an Block House und dem Ende 2022 neu komplett neu ausgerichteten Gebäude Objekt Marktstraße 6 generiert. Verbesserte Aussichten im Messe- und Kongressbereich sowie bei den Hotels am Flughafen Stuttgart würden ebenfalls zur positiven Entwicklung beitragen.Insgesamt sei die STINAG für die zukünftige Marktentwicklung gut aufgestellt und plane, ihre Investitionsstrategie mit den Revitalisierungsobjekten "Tübinger Straße 17b", "Tübinger Straße 6/Kleine Königstraße sowie Rotebühlplatz 18" und der Projektentwicklung "Königstraße 51" in den Jahren 2024 bis 2026 weiter auszubauen. Zugleich solle das Portfolio ab 2024 mit Bestandsobjekten in den Assetklassen Ärztehäuser, Senior-Living, Pflege sowie Geschäftshäuser ergänzt werden.