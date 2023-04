XETRA-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

40,00 EUR -0,50% (11.04.2023, 09:42)



ISIN STEMMER IMAGING-Aktie:

DE000A2G9MZ9



WKN STEMMER IMAGING-Aktie:

A2G9MZ



Ticker-Symbol STEMMER IMAGING-Aktie:

S9I



Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.



Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".



VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. (11.04.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) unter die Lupe.STEMMER IMAGING habe die starken Zahlen für 2022 - Umsatz +19,4% auf 155,4 Mio. Euro, EBITDA +62,7% auf 28,2 Mio. Euro - bestätigt. Im Auge behalten müsse man aber die Auftragsentwicklung, die in Q4 schwach gewesen sei (-9,5% auf 37 Mio. Euro). Nach einem 14-Mio.-Euro-Rekordauftrag in Q1 solle der Umsatz im laufenden Jahr aber um 5 bis 13% zulegen, das EBITDA werde zwischen 26 und 32 Mio. Euro erwartet. Die breite Range lasse noch vieles offen, von einem Gewinnrückgang bis zu einem deutlichen Anstieg sitze alles drin. Auf mittlere Sicht sei das Management in jedem Fall optimistisch, die EBITDA-Margenprognose für 2024 sei von 13 bis 16% auf 15 bis 19% angehoben worden.Die STEMMER IMAGING-Aktie bleibt haltenswert, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 55 Euro. (Ausgabe 13 vom 08.04.2023)