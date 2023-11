Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.



Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".



VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. (13.11.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) von "kaufen" auf "halten" herab.Nach einem guten Start ins FY 23 habe sich die konjunkturelle Eintrübung jüngst immer stärker bemerkbar gemacht, fassen die Experten in ihrer jüngsten Studie zusammen. Das Q3/23 sei unter den - bereits gedämpften - Erwartungen geblieben. Folglich würde die 23er Guidance des in Puchheim beheimateten Herstellers von Bildverarbeitungsgeräten auf den "unteren Bereich der bestehenden Bandbreite" nachgeschärft. Die ursprüngliche Planung für FY 24 sei bei den gegebenen Aussichten folglich nicht mehr realistisch, urteilen die Fachanalysten. An ihre Stelle trete erstmals eine 26er Guidance, die die EBITDA-Zielmargen noch höher verorte. Dafür sei das Geschäftsmodell nachzuschärfen.Das Chance-/Risiko-Verhältnis - abgeleitet aus der Strategieoptimierung und dem Konjunkturzyklus - habe sich eingetrübt. Der Zielkurs, wie auch die Peerbewertung, sinke.Eine Erwartungsanpassung stünde an, folgern die Aktienexperten.Die Book-to-Bill-Ratio (9M: 93,1%) sei seit Jahresbeginn im Schrumpfmodus.Trotz niedriger Bewertung raten Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, die STEMMER IMAGING-Aktie zu halten. (Analyse vom 13.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link