Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

29,40 EUR 0,00% (04.03.2024, 12:42)



XETRA-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

29,10 EUR -0,34% (04.03.2024, 10:09)



ISIN STEMMER IMAGING-Aktie:

DE000A2G9MZ9



WKN STEMMER IMAGING-Aktie:

A2G9MZ



Ticker-Symbol STEMMER IMAGING-Aktie:

S9I



Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist das führende internationale Systemhaus für Bildverarbeitungstechnologie. Vor dem Hintergrund allumfassender Expertise liefert STEMMER IMAGING das gesamte Leistungsspektrum für Bildverarbeitung - von wertsteigernden Services über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu eigenen Produkten, auf der Grundlage eines umfangreichen Handelssortiments. (04.03.2024/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Q4/23 sei - laut KPIs vom 28.02.24 - schwach gewesen; die Kostenstruktur habe frühzeitig angepasst werden können (FY23-Umsatz: -5,8% YoY auf EUR 146,3 Mio.; EBITDA: EUR 27 Mio. (-4,3% YoY)) und die angepasste 23er Guidance sei erreicht worden, würden die Experten in ihrer jüngsten Studie zusammenfassen.Nach einem guten Start ins FY 23 habe sich die konjunkturelle Eintrübung zum Jahresende hin immer stärker bemerkbar gemacht. Bereits das Q3/23 sei unter den - bereits gedämpften - Erwartungen geblieben. Folglich sei die 23er Guidance im November auf den "unteren Bereich der bestehenden Bandbreite" nachgeschärft worden. Ein schwaches Konsumklima und eine Rezession in Europa würden auch den Lagerabbau in der Kundschaft - so die Analysten aus Frankfurt/M - länger dauern lassen. Es bestätige sich: Eine spürbare Nachfragebelebung dürfte - trotz breiter Länder- und Kundenstruktur - auf sich warten lassen.Mit Blick auf den Abschluss des FY 23 habe es sich ausgezahlt, dass - so die Aktienexperten - der Umbau zum Systemhaus für imaging systems schneller bewerkstelligt worden sei; also weniger E-Commerce-Geschäft und mehr Lösungs- und Direktgeschäft, mittels der "ONE"-Initiative, angeboten werde. So sei es gelungen die FY23-Bruttomarge sogar auf 39,7% um 210 BP YoY auszubauen.Der Zielkurs, wie auch die Peerbewertung, sinke.Die Erwartungsanpassung sei noch nicht abgeschlossen, würden die Aktienexperten folgern.Trotz niedriger Bewertung raten Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, weiterhin die Aktien von STEMMER IMAGING zu halten. (Analyse vom 04.03.2024)