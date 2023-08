Tradegate-Aktienkurs STEMMER IMAGING-Aktie:

Kurzprofil STEMMER IMAGING AG:



STEMMER IMAGING (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) ist ein international führender Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie. Mit erfahrenen Spezialisten in Europa, Lateinamerika und Asien bietet das Unternehmen innovative Bildverarbeitungslösungen, umfassendes Know-how und hervorragenden Kundenservice.



Kunden schätzen STEMMER IMAGING als zuverlässigen Partner für maßgeschneiderte Lösungen. Dazu gehören Komponenten, die auf Wunsch vorkonfiguriert werden, Subsysteme, die den Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Integration vertikaler Anwendungen reduzieren, sowie kundenspezifische Lösungen, die insbesondere OEMs einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen - alles basierend auf langjähriger Erfahrung und führenden Software-Tools wie der unternehmenseigenen Plattform "Common Vision Blox".



VISION.RIGHT.NOW. steht für den Anspruch von STEMMER IMAGING, Bildverarbeitung für alle Anwender einfach und leicht zugänglich zu machen und Kunden bei erstklassigen Lösungen zu unterstützen. (04.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STEMMER IMAGING-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9, WKN: A2G9MZ, Ticker-Symbol: S9I) unter die Lupe.Als Spezialist für industrielle Bildverarbeitung agiere STEMMER IMAGING am Puls der Zeit. Die Technologie sei für die Kunden aus mehr als 20 Branchen der Schlüsselfaktor für eine schnelle, präzise und flexible Automation. Bleibe das Unternehmen auf Kurs, dann sollte die Aktie ins Blickfeld von immer mehr Investoren rücken.Nach einem insgesamt recht erfolgreichen Jahr 2022 und einem dynamischen Start ins laufende Jahr habe STEMMER IMAGING weiteres Wachstum im Blick."Die operative Entwicklung des ersten Quartals hat erneut gezeigt, dass wir in der Lage sind, zweistellig und stärker als unsere Mitbewerber zu wachsen. Wir sehen die aktuellen Erfolge, aber auch die Performance der vergangenen Jahre als Ergebnis unserer harten Arbeit und der konsequenten Ausrichtung auf unsere Strategie. Gleichzeitig wissen wir, dass wir auf dem Weg zu unserem Umsatzziel noch harte Arbeit vor uns haben. Dennoch: Unsere Halbjahres-Ergebnisse veröffentlichen wir am 10. August und - so viel sei gesagt - sie bereiten mir keine schlaflosen Nächte", so CFO Michael Bülter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze STEMMER IMAGING-Aktie: