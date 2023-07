Börsenplätze STEICO-Aktie:



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (18.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nun also doch. Nach wochenlangen Verhandlungen steige Großaktionär Udo Schramek bei STEICO aus und veräußere einen Großteil seiner Beteiligung an die irische Kingspan Group. Aufgrund der Notiz im Freiverkehr sei ein Übernahmeangebot an die freien Aktionäre des der Baustoffhändlers aber nicht zwingend notwendig.Die Schramek GmbH, mit derzeit 61,1 Prozent Mehrheitseigentümerin, habe mit dem irischen Branchenkollegen eine Vereinbarung über den Verkauf von 51 Prozent der Aktien an STEICO unterzeichnet. Die restlichen 10,1 Prozent würden dem Vernehmen nach zunächst bei Schramek verbleiben.Wichtig: Da im Freiverkehr gehandelt werde und daher die Regeln des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes keine Anwendung finde, führe der mehrheitliche Verkauf der Aktien nicht zwingend zu einem Übernahmeangebot. Die Übernahme stehe zudem unter dem Vorbehalt der behördlichen Freigabe und werde voraussichtlich Anfang 2024 abgeschlossen sein.Durch die Kooperation mit Kingspan erwarte der führende Anbieter von Dämmstoffen auf Holzbasis nachhaltige Synergieeffekte bei der Marktentwicklung sowie wesentliche Impulse für das weitere Wachstum.Kingspan habe eigenen Angaben zufolge 35 Euro je Aktie für das Aktienpaket bezahlt, wenn STEICO festgelegte operative Meilensteine erreiche, dann könnte sich der Übernahmepreis am Ende noch einmal verdoppeln. Solle heißen: Die Iren würden sich erst einmal anschauen wollen, wie sich der zuletzt unter Druck geraten Baustoffhändler operativ entwickle.Die STEICO-Aktie werde weiterhin an den deutschen Börsen notiert bleiben und lege in einer ersten Reaktion bei einem vergleichsweise hohen Handelsvolumen zu.Risikobewusste Anleger mit langem Atem können Kingspan folgen und sich auf dem aktuellen Niveau ebenfalls ein paar Stücke ins Depot legen, um auf eine fundamentale Trendwende bei dem Unternehmen zu spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link