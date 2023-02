Börsenplätze STEICO-Aktie:



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (10.02.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "kaufen" ein.STEICO habe am Dienstagabend vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2022 vorgelegt. Diese hätten umsatz- und ergebnisseitig etwas unter den Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG gelegen, der Mittelfristausblick avisiere dagegen eine noch dynamischere Entwicklung als bislang antizipiert.Auf Gesamtjahressicht hätten die Konzernerlöse um 14,7% yoy auf 445,3 Mio. Euro zugelegt (MONe: 458,2 Mio. Euro), womit das eigene Wachstumsziel ("um die 18%") verfehlt worden sei. Für das Schlussquartal impliziere dies sogar einen leichten Rückgang der Erlöse von 3,2% yoy auf 96,4 Mio. Euro. Das Unternehmen begründe die Schwächephase mit einer ausgeprägten Normalisierung der kundenseitigen Lagerbestände von Holzfaser-Dämmstoffen, nachdem der Lageraufbau im Vorjahr zu einer außergewöhnlich hohen Nachfrage geführt habe.STEICO selbst habe im Hinblick auf die anstehende Bausaison die eigenen Bestände in den letzten Monaten wieder deutlich aufgefüllt, sodass die Gesamtleistung in 2022 bei 467,5 Mio. Euro gelegen habe (+18,2% yoy). Dies würden die Aktienanalysten der Montega AG als Indiz dafür werten, dass das Management eine robuste Baukonjunktur im Umfeld der energetischen Sanierung erwarte, die für STEICO gegenüber dem vermutlich rückläufigen Neubau weitaus bedeutender sei.Das EBIT sei mit 63,8 Mio. Euro ebenfalls geringer augefallen als von den Aktienanalysten der Montega AG prognostiziert (MONe: 66,4 Mio. Euro), was u.a. hohen negativen Einmaleffekten aus der Kurssicherung EUR/PLN in Höhe von rund 11,8 Mio. Euro (Vj.: +3,4 Mio. Euro) geschuldet sei. Die operative Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) habe sich damit zwar auf 13,7% reduziert (-340 BP yoy), den Zielkorridor (13-15%) dennoch sicher erreicht. Das vorläufige EBT in Höhe von 62,3 Mio. Euro dürfte nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG letztlich in einem EPS von rund 3,30 Euro münden.Die Aktienanalysten der Montega AG hätten für das laufende Jahr bereits eine temporäre Abschwächung der Wachstumsdynamik sowie einen nochmaligen Rückgang der Profitabilität antizipiert und würden ihre kurzfristigen Prognosen lediglich moderat nach unten anpassen. Der strukturelle Rückenwind, den STEICO als Systemanbieter im ökologischen Hausbau angesichts der notwendigen Sanierungswelle sowie längerfristig hoher Energiepreise erfahren sollte, schlage sich indes in einer sehr optimistischen Mittelfristguidance nieder. Diese sehe bis 2026 ein organisches Umsatzwachstum auf rund 750 Mio. Euro vor, was eine CAGR 2022-2026e von rund 14% (MONe: 13,4%) impliziere. Die Aktienanalysten der Montega AG würden sich aufgrund der gegebenen Unsicherheiten dennoch nach wie vor etwas darunter positionieren.STEICOs Wachstumsdelle sollte angesichts starker struktureller Treiber nur von kurzer Dauer sein. Zugleich liege das aktuelle Bewertungsniveau auf allen Ebenen noch deutlich unter dem historischen Level (2023e: EV/Umsatz 1,8x; EV/EBIT 13,8x; KGV 16,6x vs. 5Y-Ø: EV/Umsatz 2,3x; EV/EBIT 19,1x; KGV 23,8x) und gewinne infolge des erfreulichen Ausblicks weiter an Attraktivität.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, erachtet die STEICO-Aktie als klar unterbewertet und bestätigt seine Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 90,00 Euro. (Analyse vom 10.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link