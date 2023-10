Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze STEICO-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

23,75 EUR +0,42% (20.10.2023, 10:41)



XETRA-Aktienkurs STEICO-Aktie:

23,80 EUR +0,63% (20.10.2023, 10:59)



ISIN STEICO-Aktie:

DE000A0LR936



WKN STEICO-Aktie:

A0LR93



Ticker-Symbol STEICO-Aktie:

ST5



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (20.10.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, ändert in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) von bislang "halten" auf jetzt "kaufen".STEICO habe am Mittwoch nach Börsenschluss die Zahlen zum dritten Quartal 2023 bekannt gegeben, die umsatz- und ergebnisseitig zwar leicht unter den Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG gelegen hätten, zugleich aber auf eine gewisse Stabilisierung des Marktumfeldes hindeuten würden.Im dritten Quartal habe STEICO Konzernerlöse in Höhe von 92,4 Mio. Euro erzielt (MONe: 93,0 Mio. Euro), was einen Rückgang von 17,1% yoy bedeute. Gegenüber dem unmittelbaren Vorquartal habe sich die Entwicklung jedoch annähernd stabil gezeigt (-1,2% qoq). Gleiches gelte für die Profitabilität.So habe das EBIT im dritten Quartal mit 9,7 Mio. Euro zwar um 48,9% unter der noch hohen Vorjahresbasis (19,0 Mio. Euro) und etwas unter den Montega-Erwartungen (MONe: 10,7 Mio. Euro) gelegen, die Marge habe mit 10,5% (Vj.: 17,1%; Q2/23: 10,9%) aber im zweistelligen Bereich gehalten werden können. Hierbei habe das Unternehmen davon profitiert, dass bei den Zuschlagstoffen bereits deutlich rückläufige Einkaufspreise zu beobachten gewesen seien.Die ebenfalls rückläufigen Energie- und Holzpreise dürften sich hingegen erst ab dem ersten Quartal 2024 in den betrieblichen Aufwendungen niederschlagen, da STEICO z.B. mit dem polnischen Staatsforst noch an vereinbarte Konditionen gebunden sei. Weitere Maßnahmen zur Kostensenkung seien im Personalbereich ergriffen worden. Die Effekte dürften ebenfalls ab Anfang 2024 wirksam werden.Laut STEICO verfüge die Mehrzahl der Holzbaubetriebe nach wie vor über einen Auftragsbestand bis ins Jahr 2024. Die ausgedehnte Phase des Lagerabbaus der Kunden dürfte nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG jedoch allmählich ein Ende finden, sodass sich die Stabilisierung auch im vierten Quartal fortsetzen sollte. Für das laufende Jahr erwarte der Vorstand zwar nun einen leicht stärkeren Umsatzrückgang von -15% bis -17% yoy (zuvor: -15% yoy), gegen Ende des dritten Quartals habe nach Angaben des Unternehmens die Belebung der Nachfrage jedoch bereits spürbar an Dynamik gewonnen. Die EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) solle in diesem Jahr weiterhin zwischen 8% und 10% liegen.Nichtsdestotrotz liege STEICOs Bewertung infolge des jüngsten Kursverfalls (6M: -39% vs. CDAX) nun spürbar unterhalb der historischen Multiples (5Y-Ø: EV/EBIT 19,2x; KGV 24,0x; KBV 3,0x). Zudem agiere STEICO auch in einem schwierigen Marktumfeld weiterhin deutlich profitabel und dürfte nicht zuletzt angesichts der Earn-Out-Komponente im Zuge der Mehrheitsübernahme Kingspans eine hohe Kostendisziplin walten lassen. Darüber hinaus würden die Aktienanalysten der Montega AG die strukturellen Treiber als voll intakt erachten, sodass sie ab 2025 wieder deutlich profitables Wachstum erwarten würden.Das aktuelle Momentum deute auf eine Stabilisierung des Marktes hin. Auch seien die Auswirkungen der Baukrise auf STEICO nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG inzwischen über Gebühr eingepreist.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie von STEICO daher mit einem unveränderten Kursziel von 37,00 Euro von "halten" wieder auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 20.10.2023)