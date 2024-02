Börsenplätze STEICO-Aktie:



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (20.02.2024/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) weiterhin mit "kaufen" ein.STEICO habe am Montag nach Börsenschluss vorläufige Eckwerte zum Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Wenngleich die Zahlen etwas unterhalb der Erwartungen des Analysten gelegen hätten, deute der solide Ausblick seines Erachtens darauf hin, dass dem Unternehmen im laufenden Jahr eine Trendumkehr im Ergebnis gelinge.Auf Gesamtjahressicht habe STEICO Erlöse i.H.v. 365,3 Mio. EUR erzielt. Der Rückgang zum Vorjahr sei mit -17,9% yoy etwas stärker ausgefallen als vom Vorstand zuletzt avisiert (-15 bis -17% yoy), sodass auch die defensive Analystenprognose (369,9 Mio. EUR) und der Konsens (378,1 Mio. EUR) unterschritten worden seien. Trotz der schwachen Gesamtkonjunktur im Bau habe STEICO jedoch im Schlussquartal den Umsatzschwund auf -13,9% yoy begrenzen (9M: -19,1% yoy) und mit 82,9 Mio. EUR ein Erlösniveau einfahren können, das beispielsweise deutlich über jenem aus Q4 2019 gelegen habe (65,7 Mio. EUR). Zugleich habe das Unternehmen angegeben, dass die übermäßigen Lagerbestände bei Händlern und Holzbaufirmen mittlerweile auf ein Normalmaß zurückgefahren seien und sich eine beginnende Belebung der Sanierungstätigkeit zeige. Vor diesem Hintergrund erwarte das Management, dass sich die zum Jahresende 2023 festgestellte Stabilisierung über den Jahresauftakt hinweg fortsetze.Mit einem EBIT i.H.v. 30,1 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 8,2% (bzw. 8,4% bezogen auf die Gesamtleistung) sei STEICO auch ergebnisseitig etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben (EBIT MONe: 31,3 Mio. EUR; Konsens: 30,8 Mio. EUR). Nichtsdestotrotz habe sich die Profitabilität damit noch deutlich innerhalb der Guidance-Spanne bewegt (8 bis 10% bezogen auf die GL).Im laufenden Geschäftsjahr strebe STEICO einen Umsatz auf Vorjahresniveau sowie im Verhältnis zur Gesamtleistung eine EBIT Marge zwischen 9 und 11% an. Dies decke sich mit den Analystenerwartungen (2024e: Umsatz-0,9% yoy; EBIT-Marge 9,1%), die zugleich aber weiterhin vorsichtig anmuten würden. Aufgrund der nach Erachten des Analysten nach wie vor eingeschränkten Visibilität für den diesjährigen Jahresverlauf, die insbesondere aus dem Einbruch der Neubautätigkeit in Deutschland resultiere, halte er an seinen Prognosen jedoch zunächst unverändert fest.STEICO dürfte operativ die Talsohle durchschritten haben. Allein das Tempo der Ergebnisverbesserung halte Speck in Anbetracht des Marktumfelds für noch wenig visibel und bleibe defensiv positioniert.Mit Blick auf die mittelfristigen Perspektiven erachtet Patrick Speck, Analyst der Montega AG, die STEICO-Aktie jedoch als zu günstig und bestätigt das Rating "kaufen" und das Kursziel von 37,00 EUR. (Analyse vom 20.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link