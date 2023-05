Börsenplätze STEICO-Aktie:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (15.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "kaufen" ein.STEICO habe gestern den Geschäftsbericht 2022 sowie den Bericht zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht. Während die Zahlen zum FY 2022 im Wesentlichen den vorab gemeldeten Eckwerten entsprochen hätten, sei der Gegenwind zu Jahresbeginn schärfer als erwartet gewesen.In Q1 seien die Konzernerlöse um 16,7% yoy auf 96,5 Mio. Euro zurückgegangen, was einen deutlich stärkeren als antizipierten Einbruch bedeutet habe (MONe: 102,4 Mio. Euro; Vj.: 115,9 Mio. Euro). Maßgeblich sei die Entwicklung im Heimatmarkt Deutschland (-26,5% yoy auf 33,3 Mio. Euro) gewesen, wo sich neben der schlechten Wetterlage nach der Boomphase der letzten Jahre ein anhaltender Lagerabbau bei den Händlern bemerkbar gemacht habe. Produktbezogen sei der Umsatz mit Dämmstoffen um 18,8% yoy auf 61,8 Mio. Euro gesunken.Die schwache Baukonjunktur im Neubau habe darüber hinaus zu einem überaus starken Rückgang der Nachfrage nach Stegträgern geführt (-30,2% yoy auf 12,9 Mio. Euro). Preiszugeständnisse und fehlende Deckungsbeiträge hätten den Rohertrag auf 38,1 Mio. Euro (-24,5% yoy) bzw. das EBIT auf 5,9 Mio. Euro (-65,9% yoy; MONe: 11,4 Mio. Euro) sinken lassen. Bezogen auf die Gesamtleistung habe sich die operative Marge im ersten Quartal damit mehr als halbiert (6,0% vs. Vj.: 14,9%). Der Vergleich mit den Werten aus der Vor-Corona-Zeit (Ø 2016-19: 8,6%) verdeutliche jedoch das überaus hohe Niveau des Vorjahres und relativiere die Kontraktion. Unterm Strich habe STEICO ein ungewohnt schwaches Periodenergebnis in Höhe von 2,1 Mio. Euro bzw. 0,15 Euro je Aktie erzielt.In Q4/22 habe STEICO die Produktion für stabile Holzfaser-Dämmstoffe aus dem Trockenverfahren am Standort Casteljaloux (FR) in Betrieb genommen, zudem befinde sich eine Anlage für stabile Holzfaser-Dämmstoffe aus dem Nassverfahren am Standort Czarna Woda (PL) im Ramp Up. Das neue Dämmstoffwerk in Gromadka (PL) solle ebenfalls noch in 2023 die Produktion aufnehmen. Die neuen Anlagen würden in Summe eine Steigerung der bisherigen Dämmstoffkapazitäten um ca. 25% darstellen und seien Voraussetzung für das bis 2026 in Aussicht gestellte Umsatzniveau von rund 750 Mio. Euro.Der ernüchternde Jahresstart markiere vorerst das Ende für STEICOs Boomphase der letzten Jahre und lasse auch für Q2 noch schwachen Newsflow erwarten. Jüngst habe die Aktie jedoch einen Kurssprung um ca. 20% vollzogen, da Mehrheitsaktionär und CEO Udo Schramek strategische Optionen für einen Verkauf seiner Anteile prüfe, was Übernahmefantasien habe aufkommen lassen.Ungeachtet dessen bestätigt Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, sein Rating "kaufen" mit einem von 90,00 auf 80,00 Euro reduzierten Kursziel. (Analyse vom 15.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link