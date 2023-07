Tradegate-Aktienkurs STEICO-Aktie:

Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (26.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) weitehin mit "halten" ein.STEICO habe am Montagabend nach Börsenschluss den Halbjahresbericht 2023 vorgelegt.In H1 seien STEICOs Erlöse um 20,0% yoy auf 190,0 Mio. Euro gefallen. Damit habe der Umsatz in Q2 mit 93,5 Mio. Euro anders als üblich noch etwas unterhalb des Q1-Levels (96,5 Mio. Euro; -16,7% yoy) gelegen, was jedoch der Analystenerwartung entsprochen habe (MONe: 94,0 Mio. Euro). Hauptverantwortlich für die stark rückläufige Top Line sei der deutsche Markt, in dem STEICO in H1 einen Umsatzrückgang i.H.v. 31,4% yoy auf 65,6 Mio. Euro habe verkraften müssen. Im zweitwichtigsten Markt Frankreich sei dagegen sogar ein marginales Plus von 0,6% yoy auf 31,1 Mio. Euro erzielt worden. Auch in den übrigen Märkten habe sich die Entwicklung höchst divergent gezeigt (z.B. Italien: -50,5% yoy; USA: +28,9% yoy), was sich u.a. aus Unterschieden im Produktmix bzw. dem Auslaufen eines Förderprogramms zur energetischen Sanierung in Italien erkläre.Ergebnisseitig sei trotz des geringeren Umsatzes gegenüber Q1 ein wieder deutlich höheres EBIT von ca. 10,2 Mio. Euro erzielt worden (MONe: 10,9 Mio. Euro; Q1: 5,9 Mio. Euro), womit sich die Marge (bezogen auf den Umsatz) in Q2 wieder im zweistelligen Bereich bewegt habe (10,9% vs. Q1: 6,1%). Im Vorjahresvergleich habe dies gleichwohl einen Rückgang im operativen Ergebnis von mehr als 50% bzw. einen Margenrückgang von 670 BP bedeutet. Aufgrund deutlich gestiegener Finanzierungskosten sei das Nettoergebnis sogar um knapp 66% geringer ausgefallen. Auch der FCF habe sich mit -61,9 Mio. Euro äußerst schwach gezeigt. Da für H2 von einer Nachfragebelebung ausgegangen werde, stelle STEICO für das Gesamtjahr unverändert einen Umsatzrückgang von 15% yoy und eine EBIT-Marge von 8 bis 10% (bezogen auf die GL) in Aussicht.Bereits Anfang vergangener Woche sei bekannt geworden, dass Gründer und Ankeraktionär Udo Schramek 51,0% der STEICO-Aktien an die irische Kingspan Group plc bzw. die Kingspan Holding GmbH veräußere. Die übrigen 10,1% der Aktien würden zunächst in den Händen Schrameks verbleiben, der auch weiterhin als CEO der Gesellschaft fungiere. Ein Übernahmeangebot für die übrigen STEICO-Aktien sei aufgrund des Listings im Freiverkehr nicht erforderlich. Wenngleich der anfängliche Kaufpreis mit 35 Euro je Aktie nur leicht oberhalb des aktuellen Kursniveaus liege, könnten bei Erreichen bestimmter Zielwerte und einer wesentlichen Profitabilitätssteigerung laut Kingspan Nachzahlungen von bis zu 35 Euro je Aktie fällig werden. Der Vollzug der Transaktion werde für Anfang 2024 avisiert. Ein Delisting STEICOs sei nicht vorgesehen. Aus der Kooperation erwarte der STEICO-Vorstand nachhaltige Synergien bei der Marktentwicklung sowie wesentliche Impulse für das weitere Wachstum. Nach Abschluss der laufenden Investitionsphase dürften STEICO Neukapazitäten mit einem Umsatzpotenzial von rund 200 Mio. Euro zur Verfügung stehen, wobei am neuen Werk in Gromadka (Polen) schon in Q3 der Produktionsstart erfolgen solle.Das Rating "halten" wird mit einem Kursziel von 37,00 Euro bestätigt, so Patrick Speck, Analyst der Montega AG. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze STEICO-Aktie: