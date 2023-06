Börsenplätze STEICO-Aktie:



Kurzprofil STEICO SE:



Der STEICO Konzern (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO europäischer Marktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe.



STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich Dämmstoffe und konstruktive Bauelemente ergänzen. Hierzu zählen flexible Holzfaser-Dämmstoffe, stabile Holzfaser-Dämmplatten, Holzfaser-Dämmplatten für die Fassadendämmung (WDVS) sowie Dämmplatten mit aussteifender Wirkung. Stegträger und Furnierschichtholz bilden die konstruktiven Elemente. Daneben stellt die STEICO Gruppe Hartfaserplatten her und ist im Holzhandel aktiv.



Die Produkte des Münchener Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung.



STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. (22.06.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - STEICO-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie der STEICO SE (ISIN: DE000A0LR936, WKN: A0LR93, Ticker-Symbol: ST5) in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" zurück.STEICO habe gestern eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht. Die Aktienanalysten der Montega AG hätten sich bereits leicht unterhalb der im Mai erstmals revidierten Guidance positioniert. Allerdings überrasche die Analysten der nun für 2023 erwartete zweistellige Umsatzrückgang, zumal zu Beginn des Jahres noch ein überaus optimistischer Mittelfristausblick auf ein Umsatzniveau in Höhe von 750 Mio. Euro bis 2026 (CAGR ca. 14%) kommuniziert worden sei. Dies verdeutliche nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG, dass sich der Ausblick für den Bausektor in den vergangenen Wochen erheblich eingetrübt habe.Wenngleich STEICO nach dem äußerst schwachen Jahresstart (Umsatz Q1: -16,7% yoy) nun eine gewisse Belebung der Nachfrage verspüre, falle deren Dynamik schwächer aus, als ursprünglich avisiert. Für 2023 erwarte der Vorstand daher nun einen rund 15%igen Umsatzrückgang (zuvor: auf Vorjahresniveau). Als Gründe würden neben dem zunehmend verschärften Wettbewerb im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe auch eine anhaltende Kaufzurückhaltung auf Kundenseite angeführt.Letzteres spiegele sich in der zuletzt sehr schwachen Entwicklung der Konjunkturfrühindikatoren für den deutschen Wohnungsbau wider. Im ersten Quartal seien die Auftragseingänge in diesem Bereich nach Angaben des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie um 36% yoy gesunken. Da sich zugleich der Einbruch der Wohnungsbaugenehmigungen nach dem ersten Quartal noch weiter verschärft habe (April: -31,9% yoy; Einfamilienhäuser: -33,5% yoy; Quelle: Statistisches Bundesamt), würden die Aktienanalysten der Montega AG damit rechnen, dass der Gegenwind weit über 2023 hinweg anhalte.Vor dem Hintergrund des konjunkturellen Abschwungs im Bausektor kämen die Kapazitätserweiterungen bei STEICO (ab Ende 2023: ca. +25% der Dämmstoffkapazitäten) sowie im Wettbewerbsumfeld trotz der nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG nach wie vor intakten strukturellen Treiber (Energetische Sanierung, Ökologisches Bauen) zur Unzeit und dürften zunächst kaum ausgelastet werden. STEICO habe bereits kurzfristige Maßnahmen zur Kostensenkung und Liquiditätssicherung angekündigt und erwarte für 2023 nun eine EBIT-Marge zwischen 8% und 10% (zuvor: 10% bis 15%) im Verhältnis zur Gesamtleistung.Selbst STEICO könne sich dem Abebben der Baukonjunktur nun nicht mehr entziehen. Zwar stehe weiterhin eine potenzielle Übernahme des Unternehmens im Raum, da Gründer und Großaktionär Udo Schramek bekanntlich Optionen hinsichtlich eines (mehrheitlichen) Verkaufs seiner Anteile prüfe.Aus operativen Gesichtspunkten betrachtet Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, STEICO trotz des berechtigten "Greeniums" als Weltmarktführer für Holzfaser-Dämmstoffe aber als fair bewertet und stuft die Aktie mit einem neuen Kursziel von 40,00 Euro nach zuvor 80,00 Euro von "kaufen" auf "halten" ab. (Analyse vom 22.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link