Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:

65,00 EUR -3,27% (19.05.2023, 16:09)



NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

70,21 USD -3,54% (19.05.2023, 16:03)



ISIN SQM-Aktie:

US8336351056



WKN SQM-Aktie:

895007



Ticker-Symbol SQM-Aktie:

QYM



NYSE-Symbol SQM-Aktie:

SQM



Kurzprofil Sociedad Química y Minera de Chile S.A.:



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (19.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Verstaatlichungspläne der Lithium-Industrie hätten zuletzt zu starken Kurseinbußen beim chilenischen Lithium-Giganten Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) geführt. Vom derzeitigen Jahrestief bei 58 Euro habe sich die Aktie wieder ein gutes Stück erholt. Goldmann Sachs sehe die Aktie kritisch und habe das Unternehmen auf "sell" heruntergestuft, das seien die Gründe.Während laut dem amerikanischen Datenanbieter Refinitiv zwei Drittel der Analysten SQM positiv bewerten würden, habe Analyst Marcio Farid ein Verkaufsrating mit Kurs 60,60 US-Dollar vergeben. Auf Basis des Schlusskurses am Donnerstag in den USA entspreche das einem Kursrückgang von knapp 17 Prozent.Goldmann gehe davon aus, dass die starke Nachfrage nach Lithium von einem noch hören Anstieg des Angebots begleitet werde. Weiterhin dürften die politische Unsicherheit zur Verstaatlichung der Lithium-Industrie und die im Jahr 2030 auslaufende Konzession für das wichtige Salar de Atacama Lithium-Projekt zur Belastung werden. Begrenztes Produktionswachstum gepaart mit dem Überangebot an Lithium könnte auf einen möglichen Rückgang des Cashflows hinweisen, so der Analyst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SQM-Aktie: