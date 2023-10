NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

Kurzprofil Sociedad Química y Minera de Chile S.A.:



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (30.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) unter die Lupe.Bei Anlegern sei der Lithiumsektor zwar derzeit unbeliebt. Die Übernahmetätigkeit bleibe allerdings hoch. Nachdem Albemarle bei seinem Versuch, Liontown zu übernehmen, gescheitert sei, habe nun Azure ein Übernahmeangebot von SQM erhalten. Der Aufschlag liege bei knapp 50% und das Board habe empfohlen, das Angebot anzunehmen. Damit werde die Auswahl an Lithium-Projekten in Australien langsam überschaubar. Der Markt sollte sich dann auch wieder den vernachlässigten nordamerikanischen Projekten zuwenden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.10.2023)