Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Börsenplätze SQM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:

88,40 EUR +0,91% (18.11.2022, 13:51)



NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

90,58 USD -8,97% (17.11.2022)



ISIN SQM-Aktie:

US8336351056



WKN SQM-Aktie:

895007



Ticker-Symbol SQM-Aktie:

QYM



NYSE-Symbol SQM-Aktie:

SQM



Kurzprofil Sociedad Química y Minera de Chile S.A.:



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (18.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) habe jüngst top Q3-Zahlen vorgelegt: Der Lithium-Produzent habe seinen Gewinn nämlich verzehnfachen können. Die Erlöse seien gegenüber dem Vorjahr um 1.161 Prozent auf 2,33 Milliarden Dollar geklettert. Ursächlich dafür sei vor allem der stark gestiegene Metallpreis und ein höheres Absatzvolumen.Insgesamt (über alle Sparten) habe der Umsatz rund drei Milliarden Dollar betragen und damit um 180 Milliarden Dollar über den Prognosen der Analysten gelegen. Der Gewinn in Höhe von 3,85 Dollar je Aktie habe mit satten 0,47 Dollar ebenfalls über den Schätzungen der Experten gelegen.Das chilenische Unternehmen habe überdies bekannt gegeben, dass es in Q2 2023 seine neue Anlage in China in Betrieb nehmen werde, die im Laufe des Jahres 20.000 Tonnen Lithiumhydroxid produzieren solle, wie Reuters berichtet habe. Insgesamt wolle der Bergbaugigant bis 2024 etwa drei Milliarden Dollar in zusätzliche Kapazitäten investieren, wobei 1,3 Milliarden Dollar für die Lithium-Expansion in Chile vorgesehen seien, so die Nachrichten-Agentur.Die SQM-Aktie sei in Sachen Gewichtung die Nummer zwei im Best of Lithium-Index des "Aktionär". Aktuell würden einige Lithium-Werte konsolidieren. Grund dafür dürfte eine Credit Suisse-Meldung sein, die auf einen scharfen Rückgang der Lihtium-Futures verweise. Es gebe nämlich Spekulationen, dass ein großer Produzent in China seine Produktionsziele senken könnte. SQM hingegen rechne mit anhaltend hohen Lithium-Preisen.Anleger, die das Risiko daher auf mehrere Schultern verteilen wollen, setzen am besten auf den Best of Lithium-Index, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link