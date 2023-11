NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

47,435 USD -7,89% (16.11.2023, 16:02)



ISIN SQM-Aktie:

US8336351056



WKN SQM-Aktie:

895007



Ticker-Symbol SQM-Aktie:

QYM



NYSE-Symbol SQM-Aktie:

SQM



Kurzprofil Sociedad Química y Minera de Chile S.A.:



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (16.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) unter die Lupe.Die gegenwärtige Schwäche bei den Lithium-Werten scheine sich im Großen und Ganzen fortzusetzen. Das würden die Zahlen des weltweit zweitgrößten Lithium-Konzerns belegen. Obwohl die Zahlen des chilenischen Unternehmens mehr als enttäuschend gewesen seien, verliere die SQM-Aktie am Mittwoch nachbörslich lediglich etwas mehr als 2%.Weniger Umsatz bei Lithium und niedriger als erwartete Verkaufspreise würden auf der Bilanz von SQM lasten. Es sei derzeit nicht absehbar und bleibe abzuwarten, ob die Lithiumpreise das Tal der Tränen schon erreicht hätten. Die SQM-Aktie befinde sich weiterhin im Abwärtstrend, seit Anfang des Jahres verbuche sie Kursverluste von knapp 40%. Anleger sollten zunächst einen Stimmungsumschwung bei den Lithiumaktien abwarten, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2023)Börsenplätze SQM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:43,30 EUR -8,84% (16.11.2023, 16:15)