Börsenplätze SQM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:

98,20 EUR +4,03% (23.08.2022, 18:30)



NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

98,31 USD +4,89% (23.08.2022, 18:17)



ISIN SQM-Aktie:

US8336351056



WKN SQM-Aktie:

895007



Ticker-Symbol SQM-Aktie:

QYM



NYSE-Symbol SQM-Aktie:

SQM



Kurzprofil Sociedad Química y Minera de Chile S.A.:



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (23.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von SQM habe in den vergangenen Monaten einen hervorragenden Lauf gehabt. Denn die anhaltend hohen Preise für Lithium und Kali hätten für Rückenwind für die Anteilscheine des chilenischen Bergbauriesen gesorgt. An den letzten Handelstagen habe allerdings eine kräftige Korrektur eingesetzt. Diese könnte für noch nicht investierte Anleger aber wie gerufen kommen.Denn bei SQM laufe es weiterhin äußerst rund - wie die in der Vorwoche vorgelegten Zahlen einmal mehr bestätigt hätten. So habe der Lithiumumsatz im zweiten Quartal auf 1,85 Milliarden US-Dollar mehr als verzehnfacht werden können. Auch beim Nettogewinn des Gesamtkonzerns habe es im Berichtszeitraum eine Verzehnfachung gegeben - von 89,8 auf 859,3 Millionen Dollar.Die Aussichten für SQM würden indes gut bleiben. So erwarte der Konzern, dass die weltweite Lithiumnachfrage im laufenden Jahr 2022 um 35 Prozent steigen werde.Während alle, die das Mitglied des langfristigen Musterdepots bereits im Depot haben, Ruhe bewahren sollten, können noch nicht investierte Anleger den Rücksetzer zum Einstieg nutzen (Stopp: 69,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link