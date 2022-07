Börsenplätze SQM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SQM-Aktie:

98,80 EUR +3,35% (29.07.2022, 11:51)



NYSE-Aktienkurs SQM-Aktie:

97,26 USD +0,26% (28.07.2022)



ISIN SQM-Aktie:

US8336351056



WKN SQM-Aktie:

895007



Ticker-Symbol SQM-Aktie:

QYM



NYSE-Symbol SQM-Aktie:

SQM



Kurzprofil Sociedad Química y Minera de Chile S.A.:



Die Sociedad Química y Minera (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ist ein chilenischer Chemiekonzern. SQM ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat und Iodprodukten und einer der größten Produzenten von Lithiumsalzen. (29.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SQM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie von Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) (ISIN: US8336351056, WKN: 895007, Ticker-Symbol: QYM, NYSE-Symbol: SQM) ein klarer Kauf.Die Stimmung an den Märkten halte sich weiter auf. Besonders gefragt seien aktuell wieder Lithiumaktien. Davon hätten die Anteile des chilenischen Rohstoffriesen Sociedad Quimica y Minera de Chile, kurz SQM, zuletzt besonders profitiert. Nachdem der Kurs kürzlich noch mit der Marke von 90,00 Dollar zu kämpfen gehabt habe, sei es in dieser Woche kräftig bergauf gegangen.Nach dem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend, dem Überspringen der 90,00-Dollar-Marke sei auch der Widerstandsbereich um die Zwischenhochs aus dem Juni relativ problemlos aus dem Weg geräumt worden. Rein charttechnisch betrachtet gebe es auf dem Weg zum Allzeithoch bei 115,76 Dollar nun kaum noch wirklich ernstzunehmende Widerstände.Allerdings sei eher nicht davon auszugehen, dass die SQM-Papiere nun in einem Rutsch bis an diese Marke steigen würden. Vermutlich dürfte es wie bei Rohstofftiteln üblich wieder ein reges Auf und Ab geben - immer wieder geprägt von charttechnisch gesunden Korrekturen.Die mit einem KGV von 8 immer noch günstig bewertete Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne zur Gewinnsicherung erneut nachgezogen werden - auf nun 69,00 Euro. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link